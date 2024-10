Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Was Sie schon immer über Viagra & Co. wissen wollten

Liebe ade im Alter? Das muss dank Medikamenten wie Viagra nicht sein. Wie aber wirkt Viagra? Hilft es auch bei Lustlosigkeit? Und können Frauen auch Viagra nehmen, wenn sie sexuelle Probleme haben? Im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" beantworten ein Urologe und ein Apotheker die wichtigsten Fragen zu Potenzmitteln.

Finger weg von Potenzmitteln aus dem Internet!

Sildenafil - bekannt als Viagra - und ähnlich wirkende Präparate steigern die Durchblutung der Schwellkörper des Penis. "Sie sorgen so für eine bessere Erektion, die auch länger anhält", erklärt Prof. Dr. Axel Stuart Merseburger, Direktor der Klinik für Urologie am Campus Lübeck des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. Wo aber sind diese Mittel zu bekommen? Kann man sie im Internet bestellen? "Sildenafil und ähnliche Wirkstoffe sind verschreibungspflichtig. Sie brauchen also ein ärztliches Rezept", sagt Justus Schollmeier, Inhaber der Altstadt-Apotheke am Markt in Fulda. "Von Bestellungen im Internet rate ich ab: Es gibt Fälschungen, die keinen Wirkstoff enthalten oder eine zu hohe Dosis. Das wird enttäuschend - oder gefährlich. Eine Beratung in der Apotheke bekommen Sie gratis."

Ein Termin beim Urologen ist nicht zwingend notwendig. Ein Rezept für Potenzmittel kann auch Hausarzt oder Hausärztin ausstellen, sagt Axel Stuart Merseburger. "Wichtig ist, abzuklären, ob fortgeschrittene Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Blutdruckprobleme bestehen, bei denen sexuelle Aktivität riskant sein kann. Manchmal sind Erektionsprobleme ein Zeichen für Durchblutungsstörungen, die sich zuerst an den Penisgefäßen zeigen, aber auch lebenswichtige Organe betreffen können."

Wie man Viagra richtig einnimmt

Ob sich Viagra mit anderen Medikamenten verträgt, das wird in der Apotheke anhand des aktuellen Medikationsplans geprüft. "Sildenafil kann etwa die Wirkung von bestimmten Herz- und Blutdruckmitteln, etwa Nitraten, verstärken und starke Blutdruckabfälle verursachen", unterstreicht Apotheker Schollmeier. Für Frauen sind Viagra & Co übrigens nicht zugelassen. Bei sexuellen Problemen könnten sie sich aber mit ihrer Frauenärztin oder ihrem Frauenarzt beraten, so Merseburger. "Oft haben Frauen nach den Wechseljahren eine trockene Scheide. Dagegen helfen Gleitmittel oder auch hormonhaltige Cremes."

Und woran kann es liegen, wenn das Potenzmittel nicht wirkt? "Die übliche Dosis bei Sildenafil sind 50 Milligramm. Wenn Sie eine geringere Dosis eingenommen haben - etwa nur eine halbe Tablette -, könnte das die ausbleibende Wirkung erklären", sagt Apotheker Justus Schollmeier. "Meist setzt die Wirkung nach einer halben Stunde ein und hält vier Stunden an. Ein reichhaltiges Essen kurz vor oder nach der Einnahme kann den Wirkeintritt aber verzögern. Dann braucht es etwas Geduld." Wird der Penis aber nicht steif, weil Mann keine Lust auf Sex hat, dann können auch Potenzmittel wie Viagra keine Wunder bewirken. "Gegen Lustlosigkeit helfen die Tabletten nicht", betont Urologe Merseburger.

