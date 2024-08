Positiv bleiben trotz Diabetes - so gelingt's

Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Mit Diabetes gut leben - das geht. Ein wichtiger Schritt dabei ist es, die Krankheit zu akzeptieren. Doch wie schafft man das und bleibt positiv? Die aktuelle Ausgabe des Apothekenmagazins "Diabetes Ratgeber" zeigt, wie man negative Gedanken aufhält - und das Positive entdeckt. Das Problem: Ständiges Grübeln und der Fokus auf die Einschränkungen haben Folgen: "Man weiß, dass Menschen, die ihren Diabetes nicht akzeptieren, mit der notwendigen Selbstbehandlung sehr viel schlechter klarkommen", sagt Diabetes-Fachpsychologin Eva Küstner aus Gau-Bischofsheim.

Um das neue Selbstbild zu schulen, empfiehlt Dr. Rainer Paust, Leiter des Instituts für Psychosoziale Medizin der Contilia in Essen, eine einfache Übung: Stellen Sie sich vor den Spiegel und betrachten Sie sich. Wie sehen Sie sich? Wie sehen Sie den Diabetes? Als Teil Ihres Selbst? Und wie bewerten Sie diesen Teil? Positiv? Sehen Sie ihn als Herausforderung, die Sie annehmen? Oder als das Schlimmste, das Ihnen passieren konnte? Was an Gedanken aufkommt, muss nicht so bleiben. Sie haben es in der Hand, Ihre Sichtweise zu verändern.

Beziehen Sie Ihr Umfeld ein, tauschen Sie sich aus. Auf www.a-u.de/!1114441 gibt es eine Übersicht zu Selbsthilfegruppen. Was auch helfen kann: Schreiben Sie dem Diabetes nicht nur belastende Dinge zu. "Diabetes ist nicht nur negativ, sondern bietet auch die Chance, bewusster mit sich, mit dem eigenen Körper und seiner Ernährung umzugehen", so Paust.

Wichtig ist: Hadern und Grübeln ist normal. Doch Schuldzuweisungen helfen nicht weiter. Wer sich Hilfe sucht und aktiv wird, kommt weiter. Wichtig ist es, fürsorglich mit sich selbst zu sein.

