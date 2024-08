"Purzelbäume im Bauch" - dritte Folge des medizini-Podcast Taxi ins Mich zum Thema Schwangerschaft

Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Was machen Babys eigentlich den ganzen Tag lang im Bauch? Dieser Frage geht die dritte Folge des medizini-Podcast Taxi ins Mich nach. Sie erklärt Kindern anschaulich, wie sich das kleine Leben Tag für Tag weiterentwickelt, noch bevor es das Licht der Welt erblickt.

In der neuen Podcastfolge von Taxi ins Mich, dem Hörspielpodcast für Kinder vom Apotheken Umschau-Audioangebot gesundheit-hören, haben die drei Kinder Tessa, Yassin und Ella eine faszinierende Frage: Können Babys im Bauch tatsächlich Purzelbäume machen? Um das herauszufinden, gehen die drei auf eine spannende Erkundungstour. Zusammen mit der Ärztin Toni fliegen sie in ihrem Wundertaxi in Nanogröße zu der Gebärmutter und lernen dabei, was bei einer Schwangerschaft im Mutterleib so vor sich geht. Das Freundes-Trio stellt Toni neugierige Fragen und erhält Antworten zur Entwicklung von Babys, die Kinder zum Staunen bringt.

Auf diese Weise will der neue Podcast Kindern die Tür öffnen, fundiertes medizinisches Wissen auditiv zu erlernen und die Gesundheitskompetenz der jungen Zuhörer:innen von Beginn an kindgerecht und auf spielerische Weise stärken. Die Schwangerschafts-Folge erscheint parallel zum August-medizinimit dem Titel "Mama bekommt ein Baby", das Antworten auf die häufigsten (Kinder-)Fragen gibt, darunter "Wie lange wächst das Baby in Mamas Bauch?" und "Wie entstehen Zwillinge?".

Darum geht es bei Taxi ins Mich

Tessa, Yassin und Ella leben in einem Mehrfamilienhaus in Weesen. Die erwachsene Toni wohnt im selben Haus wie die Kinder und war früher Ärztin. Jetzt ist sie Taxifahrerin und kann sich und ihr Taxi auf Nanogröße schrumpfen, um durch den menschlichen Körper zu reisen. Gemeinsam erkunden die vier in Tonis Wundertaxi Organe, erleben hautnah, wie im Inneren alles zusammenspielt und funktioniert - oder geben ihr Bestes, um in Notfällen zu helfen. Der Podcast kombiniert unterhaltsame Hörspielsegmente mit fundierter medizinischer Wissensvermittlung - und das auf kindgerechte Weise.

Was die vier Held:innen von Taxi ins Mich bei Ihrer Reise in den Mutterleib so alles erleben, gibt es ab sofort zu hören unter www.apotheken-umschau.de und überall, wo es Podcasts gibt, z.B. bei Spotify oder Apple Podcasts.

Alle Folge von Taxi ins Mich

Folge 1 (01.06.24) Das Wundertaxi

Folge 2 (01.07.24) Hick, hicks, hurra

Folge 3 (01.08.24) Purzelbäume im Bauch

Folge 4 (01.09.24) Blau, grün, gelb

Folge 5 (01.10.24) Ein winzig kleiner Zeh

Folge 6 (01.11.24) Kleiner Pieks, große Wirkung

Folge 7 (01.12.24) Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen!

Folge 8 (01.01.25) Heiser bis wolkig

Folge 9 (01.02.25) Es zuckt

Folge 10 (01.03.25) Ich sehe was, das du nicht siehst

Folge 11 (01.04.25) Hatschi, der Frühling ist da

Folge 12 (01.05.25) Was uns Bauchschmerzen macht

Taxi ins Mich auf einen Blick

Der Erklär-Hörspiel-Podcast von medizini und gesundheit-hören führt junge Zuhörer:innen auf kindgerechte Weise durch den menschlichen Körper. Aufwendig von der Agentur Wake Word produziert, erscheint jeden Monat eine neue Folge, die thematisch von einem medizini-Heft begleitet wird. Mit hörspielartigen Kinder-Dialogen, der Journalistin und Moderatorin Shary Reeves als Host sowie einem herausragenden Sounddesign aus Musik und Geräuscheffekten verbindet der Podcast Informationsvermittlung mit Spannung und Phantasie beim Zuhören und macht aus Gesundheitsaufklärung ein besonderes Hörerlebnis für Kinder.

