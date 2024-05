Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Zuversicht und Resilienz: Wie Eltern sie stärken - und warum das wichtig ist

Bild-Infos

Download

Baierbrunn (ots)

Wir leben in einer Zeit voller Krisen - und viele Eltern haben Sorge, welche Zukunft ihre Kinder erwartet. Woran es oft mangelt, sind Zuversicht und Resilienz - die psychische Widerstandskraft. Wer resilient ist, lässt sich von schwierigen Umständen nicht unterkriegen und blickt positiv nach vorn. Doch wie gelingt das in Zeiten wie diesen, und was können Eltern tun? Das zeigt die aktuelle Ausgabe des Apothekenmagazins "ELTERN".

Die Grundlagen zu Resilienz werden in den ersten Lebensjahren gelegt. Dann entwickeln Kinder Vertrauen in die Welt und sich selbst. Deshalb ist es wichtig, dass wir vorangehen und unsere Kinder stark machen. "Zuversicht", sagt Psychotherapeutin Belinda Werner-Akila, "ist im Grunde genommen Urvertrauen - in die Welt, dass sie es gut mit einem meint. Und später auch in sich selbst, dass man sich selbst helfen kann." Es entsteht, wenn die Interaktion zwischen Kindern und Bezugspersonen besonders in den ersten Lebensmonaten und -jahren gut funktioniert und Bedürfnisse sensibel erspürt und erfüllt werden.

Wenn man als Erwachsener Angst empfindet angesichts bestimmter Nachrichten, sind Eltern dafür verantwortlich, sich selbst einzufangen und zu beruhigen, bevor sie mit den Kindern zu tun haben. Übernimmt man als Erwachsener keine Verantwortung für die eigenen Gefühle, werden die kleinen Menschen sich bemühen, das zu tun, in einem hilflosen Versuch, ihre Welt zu stabilisieren.

Das Magazin gibt auch Tipps und Ideen, die die Zuversicht wachsen lassen - Pflanzensamen säen und beim Sprießen zuschauen, Angst-weg-Spray basteln, Muntermacherbücher lesen, Friedenskerze anzünden oder Spielzeug spenden und viele weitere Ideen, die zwar klein sind, aber große Effekte haben können.

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "ELTERN" 05/2024 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell