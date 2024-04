Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

50 Jahre medizini

Ernie & Bert und das Krümelmonster gratulieren!

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Erwachsene kennen es aus ihrer Kindheit und inzwischen von den eigenen Kindern und Enkeln: Das Kinderpostermagazin medizini, das es in der Apotheke gibt, lässt seit 50 Jahren Kinderherzen höherschlagen und das wird kräftig gefeiert. Dagmar Ponto spricht mit Chefredakteur Harald Lorenz.

Sprecherin: Herr Lorenz, in der Jubiläumsausgabe gibt es vier statt sonst zwei Poster, und es gibt einige Puppen, die Ihnen zum runden Geburtstag gratulieren. Wer könnte das sein?

O-Ton Harald Lorenz 21 sec.

"Diese Poster sind einmal die Sesamstraße, die uns gratuliert, auch auf dem Cover. Dann kommt Nicos Reiterhof, Nico ist eine unserer ganz beliebten Comicserien. Dann haben wir ein Postkartenposter und wir haben unsere Hauptstadt Berlin als Wimmelbild, wo man verschiedene Rätsel lösen muss."

Sprecherin: So viel dürfen wir verraten: Nicht nur Ernie & Bert und das Krümelmonster gratulieren, es gibt auch ein großes Gewinnspiel:

O-Ton Harald Lorenz 18 sec.

"Wer da gewinnt, kann bei einer Aufnahme der Sesamstraße mit dabei sein. Dann haben wir einen großen Malwettbewerb und wir haben ein kleineres Wimmelbild, das zeigt, wie Tiere medizini machen - als Comic - wenn sie es denn könnten."

Sprecherin: Die meisten Medien - auch Kindermedien - sind inzwischen digital. Warum nicht medizini?

O-Ton Harald Lorenz 15 sec.

"Digital geht immer. Aber wir machen es nicht und wir wissen, warum wir es nicht machen. Weil wir denken, dass Lesen - direktes Lesen auf dem Papier - , das Gefühl zu haben, etwas in der Hand zu haben, ganz wichtig ist für Kinder."

Sprecherin: Und was sagen die Eltern?

O-Ton Harald Lorenz 23 sec.

"Die sagen: hier kann man endlich mal eine halbe Stunde Ruhe haben, wenn man medizini mitgebracht hat. Dann beschäftigen sich die Kinder mit etwas, was pädagogisch wertvoll ist, was keine seltsamen Inhalte hat. Man kann sich drauf verlassen, dass es gut recherchiert ist, liebevoll gemacht ist, sehr detailliert und einfach gut."

Sprecherin: Offensichtlich sehen das die Kinder ebenso, denn jede Ausgabe hat mehr als eine Million kleine Leserinnen und Leser. Was ist das Rezept für diese große Treue?

O-Ton Harald Lorenz 26 sec.

"Diese Mischung aus Postern und vielen redaktionellen Inhalten, Witzen, Rätseln, Bastelanleitungen, interessanten Dingen von Baggern, Flugzeugen etc, diese Mischung gibt es eben so nur bei medizini. Ich glaube, das ist ein Gutteil des Erfolgs, und dann kommt noch was hinzu: Poster passen auf keinen Bildschirm, das macht uns einzigartig."

Auch von unserer Seite: Alles Gute für die nächsten 50 Jahre medizini, die Jubiläumsausgabe gibt es jetzt kostenlos in vielen Apotheken.

Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.de

