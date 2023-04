Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Abnehmen durch Magerverkleinerung

Vor- und Nachteile, Kosten und Nebenwirkungen

Anmoderation: Durch eine Magenverkleinerung können gefährlich übergewichtige Menschen ganz schnell ganz viel abnehmen. Trotzdem ist eine Magen-OP kein Allheilmittel, denn sie ist auch mit Risiken, Kosten und Nebenwirkungen verbunden. Marco Chwalek berichtet:

Sprecher: Menschen mit Adipositas, also sehr starkem Übergewicht haben fast immer auch Begleiterkrankungen wie Typ-2-Diabetes oder Bluthochdruck. Ist eine Magenverkleinerung eine gute Lösung, damit es einem wieder besser geht? Was sind die Vorteile und was die Nachteile? Wir haben Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle vom Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" gefragt, was die positiven Effekte einer Magenverkleinerung sind:

O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 24 Sekunden

"Häufig können Menschen, die sehr dick sind, damit schnell und effizient abnehmen und das kann dann dazu führen, dass sich die Blutzuckerwerte wieder normalisieren. Dann kommen diese Personen zum Teil auch ohne Medikamente und auch ohne Insulin aus. Das Gewicht hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Gelenke und die Knochen. Die sind nicht mehr so belastet, das heißt man wird auch wieder beweglicher und kann wieder mehr am Leben teilnehmen."

Sprecher: Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es bei jeder OP zu Komplikationen kommen kann und man braucht eine aufwändige, lebenslange Nachsorge. Übernehmen die Krankenkassen diese Kosten?

O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 25 Sekunden

"Die übernehmen in der Nachsorge oft tatsächlich nur einen Teil der Kosten. Und wer über eine Magen-OP nachdenkt, sollte unbedingt vorher mit der Kasse klären, wer eigentlich zahlt. Auch eine plastische OP für große überschüssige Hautlappen, die durch diese Gewichtsabnahme an Armen, Rumpf und Beinen herabhängen können, werden nur in bestimmten Fällen von der Kasse übernommen. Und so eine OP kann ja gleich mal mit mehreren Tausend Euro zu Buche schlagen."

Sprecher: Nach der OP ist nicht alles unbedingt leichter. Wie wirkt sich eine Magenverkleinerung auf die Psyche aus?

O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 20 Sekunden

"Massives Übergewicht hat bei manchen Menschen ja seine Ursache in einer Essstörung. Sehr viel zu essen diente vielleicht dazu, Stress und Frust zu verdrängen. Nach einer OP, kann man ja nur noch kleine Mengen zu sich nehmen, damit ist aber die Ursache der Essstörung nicht behoben. Betroffenen kann eine Psychotherapie helfen. Allerdings sind die Wartezeiten oft sehr lang."

Abmoderation: In vielen Städten gibt es Selbsthilfegruppen für Essstörungen oder für Menschen mit Adipositas. Dort kann man über seine Probleme und Erfahrungen sprechen, berichtet der "Diabetes Ratgeber".

