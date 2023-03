Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Zahlen und Fakten: So viel bewegen sich die Menschen in Deutschland

Baierbrunn (ots)

Menschen in Deutschland treiben zu wenig Sport. Dabei wirkt sich Bewegung gerade auch bei Diabetes sehr günstig aus. Die aktuelle Ausgabe des Apothekenmagazins "Diabetes Ratgeber" zeigt im Überblick, wie (un)bewegt die Republik wirklich ist.

Rund 27 Millionen Mitgliedschaften in Sportvereinen registriert die Statistik für 2022 - nicht sportlich aktive Mitglieder allerdings mitgezählt. Fast jeder dritte Freizeitsportler war in der Pandemie weniger aktiv. Dabei ist Bewegung wichtig, auch beim Thema Diabetes: So schafft man 15 Prozent weniger Risiko für Typ-2-Diabetes allein durch regelmäßiges Spazierengehen. Mit leichtem Ausdauersport wie Nordic Walking lässt sich das Risiko sogar um 32 Prozent senken.

Wenigstens 150 Minuten pro Woche sollte man spürbar in Bewegung kommen, empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Das schaffen bei den 18- bis 34-Jährigen 67,3 Prozent der Männer und 55,7 Prozent der Frauen. Bei den 65- bis 79-Jährigen sind es 46,8 Prozent der Männer und 41,1 Prozent der Frauen.

