Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

Keep cool - Nerven bewahren

Diese Tipps helfen, wenn es aufregend wird

2 Audios

BmE_Nerven-bewahren_AU10A.mp3

MP3 - 2,9 MB - 01:16 Download Your browser does not support the audio element.

otp_Nerven-bewahren_AU10A.mp3

MP3 - 2,1 MB - 00:54 Download Your browser does not support the audio element.

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Es gibt Situationen, da werden wir nervös. Prüfungen zum Beispiel, oder Bewerbungsgespräche. Manche fangen an zu schwitzen, wenn sie zum Arzt müssen, andere wenn sie Zeitdruck haben. Was in solchen Fällen hilft, weiß Petra Terdenge:

Sprecherin: Wenn wir aufgeregt sind, wirkt sich das auf unseren Körper aus. Nervosität beeinflusst zum Beispiel unsere Muskeln, sagt Dr. Achim Schneider von der Apotheken Umschau:

O-Ton Achim Schneider 20 sec.

"Da sind unsere Muskeln sehr angespannt. Wenn wir ein paar Schritte an der frischen Luft machen, können sie sich abreagieren. Es hilft dabei, die Schritte zu zählen, um gedanklich von der Situation loszukommen, die einen belastet. Wer sitzen bleiben muss, der kann einfach die Füße bewegen oder einen Stressball drücken, das hilft auch."

Sprecherin: Wer aufgeregt ist, atmet oft schnell und flach. Mit ein bisschen Übung können wir den Stress wegatmen:

O-Ton Achim Schneider 18 sec.

"Seine Atmung wahrnehmen und fließen lassen. Dafür beim Ausatmen von zehn bis eins rückwärts runterzählen, dabei die Hände auf den Bauch legen. Beim Ausatmen stellen wir uns vor, alles Belastende abzugeben, beim Einatmen nehmen wir alles auf, was wir brauchen."

Auch unsere Fantasie kann uns helfen. Wenn wir etwas Schönes vor unserem inneren Auge aufleben lassen, stoppt das negative Gedanken und Gefühle:

O-Ton Achim Schneider 13 sec.

"Zum Beispiel können wir an den letzten Urlaub denken, an einen besonders schönen Sonnenuntergang, einen Tag am Meer mit Wind und Möwen. Mit all dem verschaffen wir uns Abstand zu der aktuell belastenden Situation."

Abmoderation: In stressigen Situationen aufgeregt zu sein, ist völlig normal, schreibt die Apotheken Umschau. Oft helfen dann schon einfache Tipps und etwas Ruhe. Wer dauerhaft unter Stress oder innerer Unruhe leidet, sollte sich an seinen Hausarzt wenden und versuchen, die Belastungen abzubauen.

Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.de

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell