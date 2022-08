Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

So klappt der Schulstart mit Diabetes

Bild-Infos

Download

Baierbrunn (ots)

Der erste Schultag ist ein wichtiger Einschnitt im Leben. Für Eltern von Abc-Schützen mit Diabetes gibt es dabei aber noch mehr zu beachten als nur die bunte Schultüte. Wichtig ist, dass Eltern sich rechtzeitig um diese Dinge kümmern, rät die aktuelle Ausgabe des Apothekenmagazins "Diabetes Ratgeber".Das heißt: so früh wie möglich das betreuende Diabetes-Team ins Boot holen. "In der Regel sind die Diabetes-Beraterinnen bereit, in die Schule zu gehen und die Lehrkräfte zu schulen. Auch mit Onlinekursen gibt es gute Erfahrungen", erklärt Professorin Dr. Karin Lange, Leiterin der Forschungs- und Lehreinheit Medizinische Psychologie an der Medizinischen Hochschule Hannover.

Wenn das Kind in der Schule Mittag isst und im Hort betreut wird, sollte sichergestellt sein, dass dort jemand den Diabetes im Blick hat, etwa ein Pflegedienst oder eine geschulte Erzieherin. Um dem Lehrer-Team Sicherheit zu geben, könnten Eltern Infoblätter austeilen, was bei einer Unterzuckerung oder im Sport zu tun ist, eine kostenlose Vorlage gibt es unter www.a-u.de/-815667.

Zu ängstlich sollten Eltern nicht sein, wenn die Erstklässler starten. Denn das kann einen entspannten Schulstart behindern. Karin Lange: "Dabei sind die Ängste oft unbegründet. Dank moderner Diabetes-Technik kann den Kindern in der Schule nicht viel passieren." So warnen Alarme, wenn der Glukosespiegel fällt, und Insulinpumpen schalten sich ab.

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 08/2022 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.diabetes-ratgeber.net sowie auf Facebook und Instagram.

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell