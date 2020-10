Wort & Bild Verlag - Verlagsmeldungen

Neues Apotheken Umschau-Kochbuch: Vegetarisch mit Genuss kochen

100 leckere vegetarische Gerichte für jede Jahreszeit plus Gesundheitstipps und genaue Kalorienangaben

Immer mehr Menschen verzichten gerne mal auf Fleisch oder ernähren sich komplett vegetarisch. Die Gründe dafür sind vielfältig: Die Gesundheit steht oft im Vordergrund, eine nachhaltige Lebensweise oder das Tierwohl. Aber worauf kommt es bei einer fleischfreien Ernährung eigentlich an? Welche Lebensmittel gehören unbedingt auf den Speiseplan, und wo besteht für Vegetarier eventuell ein Mangel an Nährstoffen?

Raffinierte Gerichte für Einsteiger und Liebhaber der vegetarischen Küche

Das neue Kochbuch "Vegetarisch mit Genuss kochen" der Apotheken Umschau richtet sich an Einsteiger wie an Liebhaber der vegetarischen Küche und gibt Antworten auf alle diese Fragen. Mit rund 100 leckeren Rezepten - ob farbenfrohe Gemüsesuppen, gut gewürzte Currys oder schmackhafte Aufläufe - werden nicht nur Vegetarier glücklich. Die vielfältigen Gerichte zeigen, dass diese Küche deutlich mehr kann als nur Salat und Pasta. Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst, Kräuter, Quinoa und Co. bringen Abwechslung auf den Teller und dazu wichtige Nährstoffe und Vitamine. Zusätzlich gibt es zu jedem Rezept genaue Kalorienangaben und hilfreiche Gesundheitstipps. Wenn es dann auch noch gut schmeckt, steht dem Motto des neuen Kochbuchs: "Abwechslung in den Kochtopf und Gesundheit auf den Teller!" nichts mehr entgegen.

"Vegetarisch mit Genuss kochen", ISBN: 978-3-927216-58-7, PZN: 16820892, Wort & Bild Verlag, Preis: 19,99 EUR. Erhältlich in der Apotheke, im Buchhandel oder direkt unter E-Mail: bestellungen@herold-va.de.

Über die neue Apotheken Umschau-Buchreihe:

Millionen Menschen vertrauen der Gesundheitskompetenz der Apotheken Umschau. Ab sofort gibt es das Expertenwissen in Gesundheitsfragen auch als Buchreihe: "Vegetarisch mit Genuss kochen" ist der fünfte Band in der Reihe nach "Heilpflanzen" (ISBN: 978-3-927216-55-6), "Superfoods" (ISBN 978-3-927216-57-0), "Gesunde Ernährung" (ISBN 978-3-927216-52-5) sowie "Gesund abnehmen" (ISBN: 978-3-927216-53-2), die in redaktioneller Zusammenarbeit mit dem ZS Verlag aus der Edel Verlagsgruppe erschienen ist. Für das Jahr 2020 ist noch ein weiteres Buch in Planung. Der Vertrieb der Bücher erfolgt über die Edel Verlagsgruppe (Edel Germany GmbH, Neumühlen 17, 22763 Hamburg, buchvertrieb@edel.com). Sie sind im Buchhandel und in Apotheken erhältlich.

