Comenius-EduMedia-Award 2020: Auszeichnung für apotheken-umschau.de mit dem Siegel des europäischen Bildungsmedienpreises

apotheken-umschau.de erhält Siegel für Onlineangebot "Apotheken Umschau in Leichter und Einfacher Sprache"

Das Gesundheitsportal apotheken-umschau.de trägt künftig das "Comenius-EduMedia-Siegel" der Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. (GPI) für sein Onlineangebot "Apotheken Umschau in Leichter und Einfacher Sprache". Die renommierte Auszeichnung wurde gestern in Berlin im Rahmen der Preisvergabe des "Comenius-EduMedia-Award 2020" verliehen.

Service für Menschen mit eingeschränkter Sprachkompetenz

apotheken-umschau.de ist mit rund 8 Mio. Unique Usern* und 17,2 Mio. Visits** monatlich eines der größten Gesundheitsportale Deutschlands. Das Portal steht für seriöse Inhalte und umfassende Informationen, die medizinisch und pharmazeutisch geprüft sind. In Zusammenarbeit mit der Forschungsstelle Leichte Sprache an der Universität Hildesheim stellt apotheken-umschau.de seit Ende letzten Jahres als erstes deutschsprachiges Gesundheitsportal Informationen rund um die Gesundheit in Einfacher Sprache zur Verfügung.

Pionierarbeit im Gesundheitsjournalismus

"Wir freuen uns sehr, dass unser neues Angebot von dieser hochkarätigen Fachjury mit dem Comenius-EduMedia-Siegel ausgezeichnet wurde", sagt Dr. Dennis Ballwieser, Geschäftsführer des Wort & Bild Verlags und Chefredakteur der Apotheken Umschau. "Als führender deutscher Gesundheitsverlag sehen wir uns in der Verantwortung, allen Menschen möglichst barrierearm verlässliche und hilfreiche Informationen zu Krankheiten, Medikamenten und Gesundheitsvorsorge zugänglich zu machen. Alle, die Schwierigkeiten haben, sich im Informationsdschungel zurechtzufinden, finden auf apotheken-umschau.de verständliche Informationen."

Leichte und Einfache Sprache auf apotheken-umschau.de

Leichte und Einfache Sprache sind Varianten des Deutschen mit deutlich erhöhter Verständlichkeit. Leichte Sprache richtet sich an Menschen mit Kommunikations-einschränkungen und ist maximal verständlich: große Schrift, keine Nebensätze, ganz einfache Wortwahl. Einfache Sprache ist etwas komplexer und richtet sich an Menschen, die bei fachlichen, zum Beispiel medizinischen, Texten Verständnisschwierigkeiten haben. Alle apotheken-umschau.de-Texte in Einfacher Sprache sind doppelt fachlich geprüft, sowohl von der wissenschaftlichen Redaktion des Wort & Bild Verlags als auch sprachwissenschaftlich von der Universität Hildesheim. Die Texte sind thematisch ins Portal integriert, so dass Nutzerinnen und Nutzer mit einem Klick von einem Ratgeberartikel zur Übersetzung in Einfacher Sprache wechseln können.

Über den Preis

Die Gesellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. (GPI), wissenschaftliche Fachgesellschaft für Multimedia, Bildungstechnologie und Mediendidaktik, verleiht seit 1995 Comenius-Auszeichnungen. Mit der Stiftung der Comenius-EduMedia-Auszeichnungen fördert die GPI im vierten Jahrzehnt ihres Wirkens vor allem pädagogisch, inhaltlich und gestalterisch herausragende didaktische Multimedia-Produkte. Die GPI verleiht die Comenius-Auszeichnungen für exemplarische Bildungsmedien in der Regel an Verlage bzw. Einrichtungen, die das Medienprodukt entwickeln, herstellen und vertreiben. Die Begutachtung und Zertifizierung der eingereichten Informations- und Kommunikationstechnik-basierten Bildungsmedien erfolgte durch das Institut für Bildung und Medien der GPI und durch die Gutachter der GPI-Jury. Die Comenius-Auszeichnungen sind Ehrenpreise und in der Regel nicht mit einer finanziellen Zuwendung für Preisträger verbunden. Mehr dazu unter www.comenius-award.de .

*IVW 8/2020 **AGOF daily digital facts 8/2020

Der Wort & Bild Verlag mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Die Marken stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus und große Beliebtheit bei den Leser:innen und Nutzer:innen. Als Partner der Apotheke stehen der hohe gesundheitliche Nutzwert für die Leser und die fachkundige Beratung in der Apotheke immer im Vordergrund.

Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine: Apotheken Umschau, Baby und Familie, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, medizini, das HausArzt-PatientenMagazin und der Digital Ratgeber. Die Magazine erreichen monatlich rund 22 Millionen Leser:innen in Deutschland. Auf www.apotheken-umschau.de bietet die Redaktion täglich neue Gesundheitsinformationen, die von rund acht Millionen Unique Usern monatlich genutzt werden (AGOF 8/2020). Seit der Corona-Krise gibt es einen aktuellen Podcast zum Thema Corona (www.gesundheit-hoeren.de) und ansprechende Videoformate, die wichtige Gesundheitsthemen erklären. In der Buchreihe erscheinen Ratgeber zu Gesundheits- und Ernährungsthemen.

Die Isartal Ventures (www.isartal-ventures.de) und die Isartal Health Media (www.isartal-health-media.com) sind Unternehmen der Wort & Bild Verlagsgruppe.

