Neu in der Apotheken Umschau-Buchreihe: Heilpflanzen - Gesundheit aus der Natur

Das beliebte Gesundheitsmagazin zeigt im neuen Ratgeber, wie Heilpflanzen wirken und uns helfen, gesund zu bleiben

Vertrauen Sie den Kräften der Natur! Von A wie Aloe vera bis Z wie Zaubernuss, in diesem Buch werden die wichtigsten 36 Heilpflanzen ausführlich auf 216 Seiten präsentiert und detailreich bebildert. Neben nützlichen Anwendungsmöglichkeiten für die Gesundheit erklären Experten die Wirkung und die Inhaltsstoffe der Pflanzen.

Um kleine Alltagserkrankungen wie Husten, Schnupfen, Sodbrennen, Kopf- oder Bauchschmerzen wieder loszuwerden, müssen wir nicht gleich zu chemisch hergestellten Pillen oder Antibiotika greifen. Viele kleinere und größere Beschwerden lassen sich mit Pflanzen auf sanftem und natürlichem Weg lindern und sogar kurieren. Das Schöne daran, die empfohlenen Heilpflanzen sind alle in der Apotheke erhältlich - ob als Tee, Salbe oder Kapsel.

Im neuen Apotheken Umschau-Buch erfahren Sie anhand von lehrreichen Kurzporträts zu den wichtigsten Heilpflanzen, wofür die aus den Gewächsen gewonnenen Extrakte, Tees oder Salben eingesetzt werden und worauf ihre Wirkung beruht.

"Heilpflanzen. Wie sie wirken und uns helfen, gesund zu bleiben." ISBN: 978-3-927216-55-6, PZN: 16672629, Wort & Bild Verlag, Preis: 19,99 EUR. Erhältlich in der Apotheke, im Buchhandel oder direkt unter E-Mail: bestellungen@herold-va.de.

Über die neue Apotheken Umschau-Buchreihe:

Millionen Menschen vertrauen der Gesundheitskompetenz der Apotheken Umschau. Ab sofort gibt es das Expertenwissen in Gesundheitsfragen auch als Buchreihe: "Heilpflanzen" ist der vierte Band der Reihe, nach "Superfoods" (ISBN 978-3-927216-57-0), "Gesunde Ernährung" (978-3-927216-52-5) sowie "Gesund abnehmen" (ISBN: 978-3-927216-53-2), die in redaktioneller Zusammenarbeit mit dem ZS Verlag aus der Edel Verlagsgruppe erschienen. Für das Jahr 2020 sind zwei weitere Bücher in Planung. Der Vertrieb der Bücher erfolgt über die Edel Verlagsgruppe (Edel Germany GmbH, Neumühlen 17, 22763 Hamburg, buchvertrieb@edel.com). Sie sind im Buchhandel und in Apotheken erhältlich.

