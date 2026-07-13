EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

Fokus auf Tierwohl, Regionalität und Vielfalt - Fünf Jahre EDEKA Bio & Bioland: Bio-Partnerschaft mit wachsender Wirkung

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Hamburg (ots)

EDEKA stärkt nachhaltige Landwirtschaft mit Bioland

Stabile Partnerschaften sichern Perspektiven für Erzeuger

Nachhaltiger Konsum für breite Zielgruppen mit über 100 Bioland-zertifizierten EDEKA Bio-Produkten

EDEKA und Bioland feiern das fünfjährige Bestehen ihrer bundesweiten Partnerschaft rund um die Eigenmarke EDEKA Bio - ein Meilenstein für die Weiterentwicklung des Bio-Sortiments im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Seit 2021 arbeitet EDEKA auf nationaler Ebene als erster Vollsortimenter und Bio-Marktführer* im Lebensmittelhandel mit Deutschlands größtem ökologischem Anbauverband eng zusammen, um hochwertige, heimische Bio-Lebensmittel unter EDEKA Bio für immer mehr Menschen verfügbar zu machen. Bereits vor der bundesweiten Kooperation bestanden in einzelnen EDEKA-Regionen - etwa in EDEKA Südwest - erfolgreiche Partnerschaften mit Bioland, die als Grundlage für den heutigen Ausbau dienten. Ein sichtbares Ergebnis: Schon heute sind dauerhaft weit mehr als 100 Bioland-zertifizierte Produkte unter der Eigenmarke EDEKA Bio erhältlich.

Die Partnerschaft steht für ein gemeinsames Ziel: nachhaltige Landwirtschaft stärken, regionale Wertschöpfung fördern und Bio-Produkte mit besonders hohen Standards alltagstauglich machen. Dabei greifen die strengen Bioland-Richtlinien in zentralen Bereichen wie Tierwohl, Artenvielfalt und Ressourcenschutz. "Gemeinsam mit Bioland haben wir in den vergangenen fünf Jahren viel erreicht: ein wachsendes Sortiment unter EDEKA Bio, starke Partnerschaften mit Erzeugern und mehr Orientierung für unsere Kundinnen und Kunden. Unser Anspruch ist es, Bio in verlässlicher Qualität für breite Bevölkerungsschichten zugänglich zu machen - vorwiegend regional, immer transparent und mit klarem Mehrwert für Umwelt und Tierwohl", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. Jan Plagge, Präsident von Bioland, ergänzt: "Fünf Jahre Partnerschaft zwischen Bioland und EDEKA zeigen, was möglich ist, wenn wir gemeinsam anpacken: regionales Bio stärken, höchste Tierwohl-Standards umsetzen und Vielfalt fördern. So wird nachhaltiger Genuss für immer mehr Menschen selbstverständlich - und unsere Landwirtschaft fit für die Zukunft."

Mehr Bio-Standards, mehr Regionalität

Die Kooperation trägt maßgeblich dazu bei, Bio entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiterzuentwickeln: von der landwirtschaftlichen Erzeugung bis ins Verkaufsregal. Produkte mit Bioland-Logo stehen für besonders hohe Qualitätsanforderungen - unter anderem für mehr Platz und Auslauf in der Tierhaltung sowie eine äußerst umweltschonende Bewirtschaftung. Ein verstärktes Augenmerk liegt auf der Förderung regionaler Strukturen, denn Bioland-Betriebe gibt es nur in Deutschland und Südtirol. Viele der eingesetzten Rohstoffe stammen aus heimischer Produktion. Die enge Zusammenarbeit schafft nachhaltige Perspektiven für landwirtschaftliche Betriebe und Verarbeiter, die in EDEKA langfristig einen verlässlichen Abnehmer ihrer Bioland-Lebensmittel finden.

In den vergangenen fünf Jahren ist die Bandbreite des Bioland-Sortiments unter der Marke EDEKA Bio stetig gewachsen. Auch über das Jubiläumsjahr hinaus wollen EDEKA und Bioland ihre Partnerschaft weiter vertiefen - mit dem Ziel, noch mehr Produkte auf Bioland-Niveau anzubieten, mehr landwirtschaftliche Partner einzubringen und Bio als festen Bestandteil des Alltags weiter zu festigen.

* Größter Bio-Umsatz & -Absatz Pack gemäß NielsenIQ, Food Bio, MAT Sept. 2025. LEH+DM

Diese und viele weitere EDEKA Bio Produkte sind wie gewohnt in den EDEKA-Märkten verfügbar:

EDEKA Bio Joghurt Erdbeere

Milder Joghurt mit Erdbeer-Geschmack

Mit 3,8 % Fett und 10,2 % Erdbeeren

Im praktischen Mehrwegglas

Bioland zertifiziert

Künftig hergestellt mit Weidemilch

Inhalt: 500 g

UVP: 1,79 EUR

EDEKA Bio Joghurt Mango-Vanille

Milder Joghurt mit Mango-Vanille-Geschmack

Mit 3,8 % Fett und 8,5 % Mangopüree

Im praktischen Mehrwegglas

Bioland zertifiziert

Künftig hergestellt mit Weidemilch

Inhalt: 500 g

UVP: 1,79 EUR

EDEKA Bio Lassi Mango

Trinkfähiger Joghurt mit Mango-Geschmack

Erfrischend fruchtig

Mit mind. 3,5 % Fett und 14 % Mangopüree

Nach indischer Art hergestellt

Im praktischen To-Go-Becher

Bioland zertifiziert

Inhalt: 250 ml

UVP: 0,99 EUR

EDEKA Bio Lassi Himbeere

Trinkfähiger Joghurt mit Himbeer-Geschmack

Erfrischend fruchtig

Mit mind. 3,5 % Fett und 10 % Himbeerpüree

Im praktischen To-Go-Becher

Bioland zertifiziert

Inhalt: 250 ml

UVP: 0,99 EUR

EDEKA Bio Frische Vollmilch

Frische Vollmilch aus Deutschland

Mit 3,8 % Fett

Länger haltbar

Ausgezeichnet mit Haltungsform 5

Bioland zertifiziert

Inhalt: 1 L

UVP: 1,35 EUR

EDEKA Bio Pommes

Tiefgekühlte Pommes Frites

Bereits Vorgebacken

Mit Bio-Kartoffeln aus deutschem Anbau

Bioland zertifiziert

Inhalt: 750 g

UVP: 2,69 EUR

EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sechs regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem App-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. Der EDEKA-Verbund erzielte 2025 mit rund 10.900 Märkten und rund 417.500 Mitarbeitenden einen Umsatz von 77,3 Mrd. Euro. Mit rund 20.900 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

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