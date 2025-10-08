Kinderhilfe Organtransplantation e.V.

Transplantationspreis für Kinderlungenspezialist aus Hannover

PD Dr. med. Nicolaus Schwerk erhält Helmut-Werner-Preis der Kinderhilfe Organtransplantation

Der Kinderlungenspezialist PD Dr. med. Nicolaus Schwerk aus Hannover hat am gestrigen Dienstagabend in Frankfurt am Main den Helmut-Werner-Preis des Vereins Kinderhilfe Organtransplantation - Sportler für Organspende e. V. (KiO) erhalten. Schwerk ist an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) seit 2008 Oberarzt in der Abteilung für pädiatrische Pulmonologie, Allergologie und Neonatologie und hat das Kinder-Lungentransplantationsprogramm der MHH gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen anderer medizinscher Bereiche vorangetrieben. In den vergangenen zehn Jahren erfolgten an der MHH jährlich vier bis 14 Kinderlungentransplantationen. Die MHH gilt in diesem Bereich als weltweit führend. Der renommierte Helmut-Werner-Preis ehrt Menschen, die sich um die Belange von Kindern und Jugendlichen vor oder nach einer Transplantation verdient gemacht haben.

Die KiO-Vorsitzende Franziska Liebhardt (Würzburg), selbst lungen- und nierentransplantiert, sagt: "Nicolaus Schwerk ist ein Experte in seinem Fachgebiet. Er hat bedeutende Erfolge in der Forschung erzielt und publiziert viel, hervorzuheben ist aber auch seine besonders menschliche Art im Umgang mit den Kindern, Familien und Mitarbeitenden." Dr. Michael Sasse aus dem KiO-Kuratorium, Leiter der Kinderintensivmedizin der MHH, weiß als Kollege: "Es gelingt ihm, eine tiefe persönliche Beziehung zu den Kindern herzustellen. Sie ist geprägt von intensiver Empathie und großem Interesse an der Person und dem Schicksal der kleinen und jugendlichen Patienten. Seine Fürsorgepflicht endet nicht an der Kliniktür."

Der Helmut-Werner-Preis wird seit 2005 von KiO ausgeschrieben und ist nach dem Mercedes-Vorstand benannt, der 2004 an den Folgen eines Leberversagens starb, aber die KiO-Gründung ermöglichte. Das Preisgeld von 5.000 Euro stiftet die Familie Werner. Über die jährliche Preisvergabe entscheidet das KiO-Kuratorium, dem führende Transplantationsmediziner Deutschlands angehören. Die Auszeichnung für 2025 wurde im Rahmen einer von KiO-Mitglied Norbert König (ZDF) moderierten Abendveranstaltung vergeben. Gekommen waren viele KiO-Mitglieder und Botschafter aus dem Sport, darunter Handballlegende Heiner Brand, Turnerin Kim Bui, Mitglied der IOC-Athletenkommission, Fußballmanagerlegende Reiner Calmund, Turn-Weltmeister Eberhard Gienger, Fecht-Olympiasiegerin Cornelia Hanisch, Eiskunstlaufass Marina Kielmann, Wimbledon-Siegerin Claudia Kohde-Kilsch oder Zehnkampf-Olympiasieger Christian Schenk sowie von den "KiO Young Champions" Elisabeth Gette (WM-Zweite Juniorinnen Fechten), Hannah Meul (EM-Zweite Klettern), Finn Große-Freese (zweifacher Ironman-Sieger Triathlon), Lennart Sass (Europameister und Paralympics-Dritter Para-Judo) und Sarah Voss (EM-Dritte Turnen).

Der gemeinnützige und mildtätige Hilfeverein KiO (www.kiohilfe.de) unterstützt Familien mit organtransplantierten Kindern in finanziellen Notsituationen, ermöglicht ihnen wichtige erlebnispädagogische Angebote, berät in sozialen Fragen und begleitet transplantierte junge Menschen auf dem Weg in die Selbständigkeit.

Übersicht aller Helmut-Werner-Preisträger seit 2005

KiO-Filmporträt über Helmut-Werner-Preisträger PD Dr. med. Nicolaus Schwerk

