EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

Nachhaltigkeit trägt Früchte - 10 Jahre Zitrusprojekt von EDEKA und WWF

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Gemeinsames Anbauprojekt mit Vorbildcharakter für gesamte Branche

Weniger Wasser, weniger Pestizide, mehr Artenvielfalt: messbare Fortschritte im konventionellen Zitrusanbau

Jubiläum bestätigt langjähriges Engagement der Partner

Zum Start der Zitrussaison feiern EDEKA und WWF das zehnjährige Bestehen ihres gemeinsamen Zitrusprojekts. Seit 2015 arbeiten Deutschlands führender Lebensmittelhändler und die Naturschutzorganisation eng mit Produzent:innen daran, den konventionellen Anbau von Orangen, Mandarinen und Clementinen in Spanien nachhaltiger zu gestalten. Was mit einer Pilotfarm begann, ist heute eines der umfangreichsten und erfolgreichsten Nachhaltigkeitsprojekte der Partnerschaft zwischen dem EDEKA-Verbund, inklusive Netto Marken-Discount, und WWF - und ein Vorzeigeprojekt im europäischen Obst- und Gemüsesektor. Es gilt laut spanischem Landwirtschaftsministerium als ein "Best Practice" für zukunftsfähige Landwirtschaft.

"2015 gestartet, setzen wir mit dem Zitrusprojekt heute Maßstäbe im deutschen Lebensmitteleinzelhandel: Wir zeigen, dass ökologische Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg kein Widerspruch sind, sondern die Basis für zukunftsfähige Landwirtschaft und stabile Lieferketten. Dass wir dabei höchste Produktqualität mit einem sorgsamen Umgang mit Wasser, Boden und Artenvielfalt verbinden und so den breiten konventionellen Markt für Zitrusfrüchte nachhaltig verändern, unterstreicht den langjährigen Erfolg und die Einzigartigkeit des Projekts", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG.

"Unser Ansatz war von Beginn an besonders: Wir arbeiten im konventionellen spanischen Zitrusfrüchteanbau - genau dort, wo Wandel dringend gebraucht wird. Es macht uns stolz, dass unser Projekt in der nationalen spanischen Ernährungsstrategie als positives Beispiel genannt wird. Unsere Ergebnisse zeigen, wie nachhaltigere Anbaumethoden nicht nur Umwelt und Artenvielfalt schonen, sondern auch helfen, Lieferketten widerstandsfähiger gegen Risiken wie Wasserknappheit und Klimafolgen zu machen," sagt Heike Vesper, WWF-Vorständin für Politik und Transformation.

Nachhaltigkeit, die wirkt - auf dem Feld und in der Umwelt

Die meisten Zitrusfrüchte im Verkauf stammen aus konventionellem Anbau - doch geht dieser oftmals mit hohen Umweltauswirkungen an lokalen Ökosystemen und Wasserressourcen einher. Gemeinsam mit dem WWF begleitete EDEKA daher im Jahr 2024 insgesamt 27 Farmen in Andalusien, Valencia und Katalonien auf insgesamt 1.550 Hektar Anbaufläche, um den dortigen Zitrusanbau Schritt für Schritt umweltverträglicher zu gestalten. Im Mittelpunkt des Projekts, zu dem auch Netto Marken-Discount gehört, stehen vier zentrale Handlungsfelder: die verantwortungsvollere Wassernutzung auf den Farmen und im Flusseinzugsgebiet, der Erhalt und die Förderung der biologischen Vielfalt, der nachhaltigere Pflanzenschutz sowie der schonendere Düngemitteleinsatz und die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit. Der WWF begleitet das Projekt fachlich gemeinsam mit unabhängigen Expert:innen und bewertet die Fortschritte regelmäßig. Das Ergebnis:

Die teilnehmenden Farmen verbrauchen 36 Prozent weniger Wasser als im spanischen Durchschnitt.[1]

2024 wurden auf den Farmen 69 Prozent weniger Pestizide eingesetzt als vor Projekteintritt.[2]

Auf insgesamt 87 Hektar wurden Zonen zur Förderung ökologischer Vielfalt eingerichtet und unter anderem 172 Wirbeltierarten gesichtet, von denen sechs Prozent als vom Aussterben bedroht gelten.

So entstehen jedes Jahr Millionen Kilo saftiger Orangen, Mandarinen und Clementinen, die zeigen, wie nachhaltigerer konventioneller Anbau - abseits der Bio-Nische - funktionieren kann. Damit erzielt das Projekt seit Jahren eine große Wirkung und soll auch künftig weiter ausgebaut werden. Die beteiligten Landwirt:innen profitieren von resilienteren Plantagen bei stabilen Erträgen - ein wichtiges Signal in Zeiten des Klimawandels.

Langjähriges Engagement für Umwelt und Qualität

Anlässlich des Jubiläums rücken EDEKA und WWF das Projekt auf ihren Kanälen in den Mittelpunkt. Ein Highlight: ein Vor-Ort Besuch auf einer Zitrusfarm in Valencia, um das Projekt und seine Ziele im direkten Austausch erlebbar zu machen. Die dort produzierten Videos der Influencer Andy Zingler und brot.mit.ei auf Instagram und Tiktok mit Landwirt:innen, Expert:innen und WWF-Vertreter:innen geben Follower:innen Einblicke in die Arbeitsweisen hinter den nachhaltigeren Zitrusfrüchten. Das Projekt zeigt Verbraucher:innen seit vielen Jahren, wie sich umweltschonenderer Anbau und Genuss miteinander verbinden lassen - und welchen Beitrag bewusste Kaufentscheidungen zum Schutz von Ressourcen, Artenvielfalt und Umwelt leisten können. Die Früchte sind exklusiv bei EDEKA und Netto Marken-Discount erhältlich und am WWF-Panda-Logo erkennbar.

Weitere Informationen unter: www.edeka.de/zitrus und www.wwf.de/edeka

[1] Im spanischen Zitrusanbau werden laut spanischem Landwirtschaftsministerium durchschnittlich rund 6.000m³/ha pro Jahr zur Bewässerung eingesetzt: https://www.mapa.gob.es/app/MaterialVegetal/fichaMaterialVegetal.aspx?idFicha=5

[2] In kg/ha; bezogen auf 22 der 27 Projektfarmen, für die vollständige Datensätze vorliegen

EDEKA und WWF - Seit über 15 Jahren mehr Umweltschutz in Regalen und Lieferketten

EDEKA und WWF sind Partner für Nachhaltigkeit. Die im Jahr 2009 begonnene Kooperation zum Schutz der Meere und für nachhaltige Fischerei wurde 2012 zu einer umfassenderen und langfristigen Partnerschaft weiterentwickelt. Der WWF berät EDEKA wissenschaftlich fundiert in unterschiedlichen Themen- und Sortimentsbereichen. Der Fokus des gemeinsamen Handelns liegt seit 2022 auf den vier großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit: Klima- und Süßwasserschutz, Ressourcen- und Materialschonung sowie der Erhalt von Biodiversität. Zielsetzung ist es, den ökologischen Fußabdruck von EDEKA Schritt für Schritt deutlich zu verringern und immer mehr Kund:innen für nachhaltigere Produkte sowie nachhaltigeren Konsum zu motivieren.

EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem online-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 Märkten und rund 413.000 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

WWF Deutschland

Der WWF Deutschland ist Teil der internationalen Umweltschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF). Seit 60 Jahren arbeitet das WWF-Netzwerk rund um den Globus daran, die Umweltzerstörung zu stoppen und eine Zukunft zu gestalten, in der Mensch und Natur in Einklang miteinander leben. In mehr als 1.300 nationalen und internationalen Projekten setzt sich der WWF Deutschland aktuell für den Erhalt der biologischen Vielfalt ein.

Original-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuell