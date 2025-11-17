EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

Internationale Auszeichnung: EDEKA als "Brand of the Year" ausgezeichnet

World Branding Awards ehren EDEKA als einzige deutsche Supermarktkette

EDEKA überzeugt mit hohem Gesamtergebnis

Bewertung basiert auf Dreiklang: Markenbewertung, Online-Voting und Verbraucher:innenbefragung

EDEKA wurde bei den renommierten 2025-2026 World Branding Awards in Osaka (Japan) mit dem Titel "Brand of the Year" ausgezeichnet. Damit ist EDEKA die einzige Supermarktkette aus Deutschland, die in diesem Jahr den internationalen Markenpreis erhalten hat. Die World Branding Awards gelten als eines der weltweit führenden Programme zur Ehrung herausragender Marken. Die Auswahl der Preisträger basiert auf drei Säulen: einer unabhängigen Markenbewertung, einer umfangreichen Verbraucher:innenbefragung sowie einem öffentlichen Voting.

"Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Sie bestätigt einmal mehr, dass die Marke EDEKA für Millionen Menschen in Deutschland relevant und vertrauenswürdig ist", sagt Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. "Der Preis ist eine Anerkennung für die tägliche Arbeit unserer selbstständigen Kaufleute und aller Mitarbeitenden. Erst durch sie wird EDEKA zu einem echten Lebensbegleiter und zu einem Zuhause für alle, die Lebensmittel lieben."

Der international renommierte Award, organisiert vom World Branding Forum, wurde zum zwanzigsten Mal an die Spitzenmarken der teilnehmenden Länder verliehen. Dabei handelt es sich um Marken, die in ihrem Heimatland einen hohen Bekanntheitsgrad genießen und auf Basis der Bewertungskriterien als wirklich außergewöhnlich bewertet wurden. EDEKA erzielte ein sehr hohes Gesamtergebnis von 70 Prozent und überzeugte dabei besonders stark in der Befragung der Verbraucher:innen. Die Preisverleihung fand heute im Osaka City Museum of Fine Arts statt und versammelte führende Markenvertreter aus aller Welt. 1.092 Marken aus 66 Ländern wurden als Marke des Jahres nominiert, davon wurden weniger als 100 Gewinner gekürt.

Mit dem Award darf EDEKA ab sofort das offizielle Siegel "Brand of the Year" in seiner Kommunikation tragen und nutzen. In den kommenden Monaten wird die Auszeichnung in den digitalen Kanälen wie edeka.de und den Social-Media-Kanälen von EDEKA, der EDEKA-App sowie im Newsletter sichtbar gemacht.

Über den Award

Die World Branding Awards sind die wichtigsten Auszeichnungen des World Branding Forums. Mit den Awards werden die Leistungen einiger der besten Marken der Welt gewürdigt. Die Gewinner werden auf der Grundlage von Markenbewertung, Marktforschung und einer öffentlichen Online-Abstimmung ausgewählt. Weitere Informationen finden Sie unter awards.brandingforum.org.

EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem online-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 Märkten und rund 413.000 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

