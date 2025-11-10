EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

Actionreiche Kampagne: EDEKA steht den Kundinnen und Kunden an Weihnachten zur Seite

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

EDEKA präsentiert Weihnachtskampagne voller Action

Im Mittelpunkt: Das EDEK-A-Team - die Spezialkräfte für entspannte Festtagsvorbereitungen

Spot als Kampagnenhighlight mit Verlängerung in alle Digital-Kanäle

Wenn in der Vorweihnachtszeit nicht nur der Wunsch nach Besinnlichkeit wächst, sondern auch Geschenkestress und To-do-Listen, präsentiert sich EDEKA als zuverlässiger Partner, der Kund:innen aus einer Hand alles bietet, was ein perfektes Fest wirklich ausmacht. Genau hier setzt auch die diesjährige EDEKA-Weihnachtskampagne an - voller Action, Adrenalin, mit viel Herz und der perfekten Lösung für jedes Einkaufsproblem: dem EDEK-A-Team. Inmitten des vorweihnachtlichen Einkaufstrubels sorgt das energiegeladene Team mit seiner Mission gegen den Weihnachtsstress für Entlastung und gute Laune. Das EDEK-A-Team symbolisiert den Einsatz aller EDEKA-Mitarbeitenden, die sich das ganze Jahr über mit Leidenschaft und Engagement für ihre Kund:innen einsetzen. Damit stellt die neue EDEKA-Kampagne bewusst die Menschen in den Mittelpunkt, die unsere Kundinnen und Kunden nicht nur in der Weihnachtszeit mit dem unterstützen, was wirklich zählt: gemeinsame Momente und echte Verbundenheit. Die neue Kampagne mit dem EDEK-A-Team auf Weihnachtsmission ist ab heute zu sehen und online hier abrufbar.

Inspiriert vom ikonischen A-Team, das jede unlösbare Mission löst, inszeniert EDEKA seine Mitarbeitenden als Held:innen des Supermarkt-Alltags. Das Kampagnenhighlight stellt der mitreißende Spot dar, der unter dem Kampagnenslogan "Weihnachten für Euch nah" zeigt, wie das actionreiche EDEK-A-Team mit Kompetenz, Nähe und Beratung die Herausforderungen der Weihnachtszeit meistert und Kund:innen ein entspanntes Einkaufserlebnis ermöglicht. Humorvoll und mit cineastischer Bildsprache rückt der Spot nicht nur das breite Sortiment in den Mittelpunkt, sondern zeigt den unermüdlichen Einsatz des EDEK-A-Teams. Dabei steht nicht nur die packende Storyline im Vordergrund, sondern vor allem die Botschaft: Die EDEKA-Mitarbeitenden stehen den Kund:innen mit Herz, Nähe und Kompetenz zur Seite, damit einem perfekten Weihnachtsessen nichts im Wege steht. Das EDEK-A-Team steht dabei stellvertretend für alle EDEKA-Mitarbeitenden, die nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern ganzjährig mit vollem Einsatz für Kund:innen da sind.

Weihnachtsvorfreude auf allen Kanälen

Der Spot wird im TV, auf Streaming-Diensten, im Kino und auf YouTube veröffentlicht. Eine reichweitenstarke Out-Of-Home-Platzierung setzt das EDEK-A-Team bundesweit in Szene. Die Kampagne wird zudem in den EDEKA-Märkten verlängert. Auch digital wird die Geschichte kanalgerecht weitererzählt - auf Social Media (unter anderem Facebook, Instagram, TikTok), in der EDEKA App, im Newsletter und auf edeka.de. In den EDEKA-Print-Publikationen wie dem Kundenmagazin MIT LIEBE gibt es weihnachtliche Rezeptideen und Genussmomente.

EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem online-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 Märkten und rund 413.000 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

Original-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuell