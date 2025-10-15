EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

EDEKA-Verbund unterstützt deutsche Olympia-Bewerbung

EDEKA-Verbund ist Partner der Wirtschaftsinitiative "Dafür sein ist alles"

Kommunikation in EDEKA-Märkten, Filialen von Netto Marken-Discount und digitalen Kanälen begleitet das Engagement

Der EDEKA-Verbund setzt sein langjähriges Engagement für den olympischen Gedanken fort und unterstützt als offizieller Partner die Wirtschaftsinitiative "Dafür sein ist alles" bei der Bewerbung Deutschlands um Olympische und Paralympische Spiele. Damit unterstreichen EDEKA und Netto Marken-Discount ihre Rolle als aktiver Mitgestalter einer sportlich-innovativen Zukunft für Athlet:innen und Fans.

Bereits 2015 engagierte sich EDEKA im Rahmen der Kampagne "Feuer und Flamme für Spiele in Hamburg" für eine Bewerbung der Hansestadt. Seit 2016 sind EDEKA und Netto Marken-Discount Premium Partner von Team Deutschland und begleiten Athlet:innen und Fans mit kulinarischen Highlights, emotionalen Geschichten und Impulsen für eine ausgewogene Ernährung. Dieses Engagement wird nun erweitert: Im Zuge der Initiative "Dafür sein ist alles" unterstützt der EDEKA-Verbund als Gründungsmitglied die Bewerbung Deutschlands sowohl finanziell als auch kommunikativ, zum Beispiel auf seinen digitalen Kanälen oder - anlässlich des Bürgerentscheids in München am 26. Oktober - auch mit Flyern in EDEKA-Märkten und Filialen von Netto Marken-Discount. Zielsetzung ist es, die Bewerbung sichtbar zu machen und die Bevölkerung in Deutschland für das sportliche Großevent zu begeistern. Am heutigen Mittwoch startet die Kampagne auf der Plattform LinkedIn unter dem Hashtag #DafürSeinIstAlles.

"Olympische Spiele sind weit mehr als ein sportliches Großereignis. Sie stehen für Fairness, Vielfalt und internationale Strahlkraft. Dabei bieten sie enorme Chancen für Innovation, Infrastruktur und wirtschaftliche Entwicklung", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. "EDEKA steht seit 2015 hinter der Idee Olympischer Spiele im eigenen Land. Damals wie heute sehen wir darin große Chancen: für junge Talente, für die Gesellschaft und für den Wirtschaftsstandort. Als langjähriger Premium Partner von Team Deutschland wissen wir, wie viel Kraft in gemeinschaftlichem Engagement steckt."

Gemeinsam für Olympische Spiele in Deutschland

Die Initiative "Dafür sein ist alles" wird vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) getragen und von zahlreichen Unternehmen unterstützt - darunter auch vom EDEKA-Verbund. Aktuell haben die vier größten Städte und Regionen - Berlin, Hamburg, München und Rhein-Ruhr - ihr Interesse bekundet, Gastgeber der Spiele zu werden. Welche Stadt oder Region letztlich ins internationale Rennen geht, entscheidet der DOSB im Herbst 2026. Deutschland hat dabei die Austragung der Spiele in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 im Blick. Die finale Entscheidung über den Austragungsort trifft das Internationale Olympische Komitee (IOC).

Weitere Informationen zur Initiative und zur Bewerbung finden sich unter https://dafuer-sein-ist-alles.de.

EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem online-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 Märkten und rund 413.000 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen: EDEKA-Verbund und Team Deutschland

Der EDEKA-Verbund ist Premium Partner von Team Deutschland. Seit 2016 unterstützt der EDEKA-Verbund das Team Deutschland und gibt gemeinsam mit den Athletinnen und Athleten Impulse für eine ausgewogene Ernährung. So findet man auf den Social-Media-Kanälen von EDEKA und Netto Marken-Discount sportlich-leckere Inspiration sowie auf edeka.de/teamdeutschland die leckeren Team D Rezepte der Athletinnen und Athleten, welche sie gemeinsam mit EDEKA gekocht haben. Darüber hinaus tragen zahlreiche Eigenmarkenprodukte das Partner-Logo.

