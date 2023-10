EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG

EDEKA fördert Stiftungsprofessur für nachhaltiges Kauf- und Konsumverhalten an der Leuphana

Um Nachhaltigkeitsforschung und Wissenstransfer zu stärken, fördert die EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG ab 2024 eine Juniorprofessur für nachhaltiges Kauf- und Konsumverhalten an der Leuphana Universität Lüneburg. Die Finanzierung der Stiftungsprofessur ist zunächst auf einen Zeitraum von sechs Jahren ausgelegt. Darüber hinaus stellt EDEKA weitere Mittel für die Forschung bereit.

Als eines der führenden Unternehmen im Lebensmittelhandel in Deutschland möchte EDEKA mit der Einrichtung der Stiftungsprofessur einen Beitrag zur Förderung wissenschaftlicher Erkenntnisse für eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft leisten und den wissenschaftlichen Austausch in diesem Themenbereich national wie international verbessern.

"Klimaschutz, Artenvielfalt, Ressourcenschonung - wir engagieren uns seit vielen Jahren für nachhaltigere Prozesse entlang der Wertschöpfungskette", sagt Claas Meineke, Vorstandsmitglied der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. "Deshalb fördern wir auf wissenschaftlicher Ebene nun auch die Forschung rund um verantwortungsbewussten Konsum. Das Profil der Leuphana überzeugt uns, weil sie mit Blick auf Nachhaltigkeits- und Wirtschaftsthemen große interdisziplinäre Kompetenz mitbringt", so Meineke weiter.

Leuphana-Präsident Sascha Spoun begrüßt das Engagement der EDEKA-Zentrale: "Die neue Professur erweitert unsere Möglichkeiten, Erkenntnisse über nachhaltiges Kauf- und Konsumverhalten zu gewinnen und für die Lehre fruchtbar zu machen."

Erheblicher Forschungsbedarf erkennbar

Täglich treffen Millionen von Menschen an den deutschen Supermarktregalen und Bedientheken ihre individuellen Kauf- und Konsumentscheidungen. "Genau hier erkennen wir erheblichen Forschungsbedarf und möchten die Wissenschaft fördern, um Verbraucherinnen und Verbrauchern zukünftig noch vielfältigere Möglichkeiten für nachhaltige Einkäufe aufzuzeigen und sie so dauerhaft dafür zu begeistern", betont EDEKA-Vorstand Claas Meineke.

Impulsgeber und Initiatoren der neuen Stiftungsprofessur sowie der Kooperation zwischen der Leuphana und EDEKA sind Professorin Monika Imschloß und Professor Jacob Hörisch. Monika Imschloß, Professorin für BWL, und hier insbesondere Marketing, erforscht unter anderem nachhaltiges Konsumentenverhalten in Handels-Kontexten. Jacob Hörisch ist Experte für Nachhaltigkeitsökonomie. Er beschäftigt sich unter anderem mit Nachhaltigkeitsmanagement und nachhaltigem Konsum.

