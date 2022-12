Kölner Stadt-Anzeiger

Wolfgang Bosbach verrät im Wochentester-Podcast: "Im nächsten Jahr wird die Familie noch größer"

Köln (ots)

Wolfgang Bosbach, früherer Bundestagsabgeordneter der CDU, wird wieder Großvater. In der aktuellen Ausgabe des von ihm ko-moderierten Podcasts "Die Wochentester" (Kölner Stadt-Anzeiger/RedaktionsNetzwerk Deutschland) verrät der 70-Jährige, dass er zum zweiten Mal Opa wird: "Es gab viele Krisen in 2022, aber es war nicht alles schlecht im vergangenen Jahr. Im Gegenteil. Privat gibt es Erfreuliches", sagt Bosbach. Sein Enkel sei mit einem T-Shirt zu ihm gekommen, auf dem der Schriftzug "Großer Bruder 2023" zu lesen war. "Da habe ich erst mal gefragt, um wen geht es hier? Von wem großer Bruder? Die Familie hat gelacht. Jetzt ist es mir klar. Im nächsten Jahr wird die Familie noch größer. Und das ist die schönste Nachricht, die man am Jahresende bekommen kann."

Das zweite Enkelkind ist nach dem 19 Monate alten Camer Can das zweite Kind von Bosbachs Tochter Viktoria. Bosbachs Aussagen sind zu hören im Podcast "Bosbach & Rach - Die Wochentester" mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach auf ksta.de/podcast und auf rnd.de. Der Podcast ist außerdem abrufbar über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Audio Now, Deezer und Podimo.

