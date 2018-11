1 weiterer Medieninhalt

V.r.: Siegerin erste liberale und geschlechterdemokratische Moschee Ibn Rushd-Goethe Moschee, Geschäftsführerin Seyran Ates mit Mestemacher-Chefin und Initiatorin, Prof. Dr. Ulrike Detmers. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/51886 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke... mehr Bild-Infos Download

Berlin (ots) - "Egozentrik und Doppelmoral schwächen nachhaltigen Wertzuwachs. Leben nach dem Wir-Prinzip bewirkt das Gegenteil."

Prof. Dr. Ulrike Detmers, Initiatorin und Projektleiterin

Am Freitag, 30. November 2018 wurde in Berlin zum 2. Mal der Sozialpreis "GEMEINSAM LEBEN" im Rocco Forte Hotel de Rome, Berlin, verliehen.

Angefügt finden Sie erste Impressionen der heutigen Preisverleihung.

Die diesjährigen Sieger sind:

IBN RUSHD-GOETHE MOSCHEE aus Berlin SIEGER IN DER KATEGORIE "Anderer Lifestyle-Modell-Typ" FAMILIE RICHTER aus Neuss Sieger in der Kategorie "Großfamilie" ELTERN-KIND-ZENTRUM STUTTGART-WEST e.V. aus Stuttgart Sieger in der Kategorie "Institutionalisierte Mehrgenerationenhäuser" HAUSGEMEINSCHAFT LUTHERSTRASSE aus Magdeburg Sieger in der Kategorie "Wohngemeinschaften"

Dazu stellen wir für Redaktionen kostenfreies Bildmaterial zur Verfügung, das über den folgenden Link heruntergeladen werden kann:

https://www.mestemacher.de/mestemacher-preis-gemeinsam-leben-2018/

Pressekontakt:

Kontakt:

Mestemacher GmbH

Prof. Dr. Ulrike Detmers

Gesellschafterin

Mitglied Geschäftsführung

Sprecherin Mestemacher-Gruppe

Tel.: 05241 8709-68

E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.de



Mestemacher GmbH

Am Anger 16

33332 Gütersloh

www.mestemacher.de

Original-Content von: Mestemacher GmbH, übermittelt durch news aktuell