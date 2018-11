Logo Mestemacher Preis "GEMEINSAM LEBEN" / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/51886 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Mestemacher GmbH" Bild-Infos Download

Gütersloh (ots) - Die Sieger sind anwesend. Aus Sicherheitsgründen ist Ihre Akkreditierung notwendig.

"Egozentrik und Doppelmoral schwächen nachhaltigen Wertzuwachs. Leben nach dem Wir-Prinzip bewirkt das Gegenteil."

Prof. Dr. Ulrike Detmers, Initiatorin und Projektleiterin

Termin: Freitag, 30. November 2018 Uhrzeit: 10:30 Uhr bis ca. 11:15 Uhr Ort: Rocco Forte Hotel, Hotel de Rome, Salon 5, Behrenstr. 37, 10117 Berlin

Die diesjährigen Sieger sind:

IBN RUSHD-GOETHE MOSCHEE aus Berlin SIEGER IN DER KATEGORIE "Anderer Lifestyle-Modell-Typ" FAMILIE RICHTER aus Neuss Sieger in der Kategorie "Großfamilie" ELTERN-KIND-ZENTRUM STUTTGART-WEST e.V. aus Stuttgart Sieger in der Kategorie "Institutionalisierte Mehrgenerationenhäuser" HAUSGEMEINSCHAFT LUTHERSTRASSE aus Magdeburg Sieger in der Kategorie "Wohngemeinschaften"

