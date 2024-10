HÖRZU

Exklusiv in HÖRZU: Maybrit Illner über die 1000. Ausgabe ihres gleichnamigen ZDF-Polittalks, 25 Jahre "Maybrit Illner" und Olaf Scholz als Jubiläumsgast

Hamburg (ots)

Doppeltes Jubiläum für Maybrit Illner: Am 24. Oktober läuft ihr gleichnamiger Polittalk zum 1000. Mal. Fast zeitgleich ist die 59-jährige Moderatorin auch 25 Jahre auf Sendung. HÖRZU (Funke Mediengruppe, Erstverkaufstag: 11.10.) traf Illner zum Gespräch über legendäre Gäste, Meilensteine, die 1000. Ausgabe, ihren Jubiläumsgast sowie ihre Zukunftspläne.

Maybrit Illner über ...

... die 1000. Ausgabe:

"Wenn meine Redaktion nicht mitgezählt hätte, ich hätte es nicht mal bemerkt. Aber die 1000 beeindruckt natürlich auch mich. In allererster Linie steht hinter so einer Zahl eine super Mannschaft - mit viel Erfahrung und frischen Ideen. Dass wir auf dem 'Spielbein' auch noch 25 werden und gefühlt alle eine Silbernadel ans Revers bekommen, ist ja doppelt schön."

... das Thema der Jubiläumssendung:

"Es wird eine besondere Sendung. Wenn nichts mehr dazwischenkommt, wird der Bundeskanzler unser Gast sein. Den frage ich dann vieles, nicht nur zur US- Wahl."

... Meilensteine ihres Polittalks:

"Man denkt immer an die naheliegendsten. Die von diesem Jahr: Wir wollten unbedingt nochmal über Corona reden - Christian Drosten traf auf Jan Josef Liefers, der damals bei dem Künstlerprotest #allesdichtmachen dabei war. Wir wollten verstehen, was in der Pandemie falsch gelaufen ist. Haben Politik, Wissenschaft und Gesellschaft gelernt aus dieser furchtbaren Zeit? Anfang Juni hatten wir ein schwarz-grünes 'TV-Duell' mit Vizekanzler Robert Habeck und Oppositionsführer Friedrich Merz. In den Jahren zuvor waren Michail Gorbatschow, Condoleezza Rice und Colin Powell, der Dalai Lama oder Helmut Schmidt zu Gast - Menschen, die Geschichte machten."

... das Alleinstellungsmerkmal ihrer Talkshow:

"Wir besprechen das Thema der Woche mit den Gästen der Woche. Wenn Sie so wollen, sind wir jede Woche wie die Titelgeschichte von 'Spiegel', 'Focus' oder 'Zeit' - und der Zuschauer ist beim Entstehen live dabei."

... ihre TV-Rente:

"Ich möchte nicht die sein, die beweist, dass Frauen auf dem Bildschirm so alt werden dürfen wie Heiner Bremer. Natürlich können sie das. Sagen wir so: Wenn es die erste Sendung gibt, in der ich mich langweile, sage ich gern, 'Jetzt ist mal gut'."

... ihre Karriere:

"Ich habe eine Arbeit gefunden, die ich nicht als Arbeit empfinde, die also alles andere als nur ein Job ist. Das ist toll und selten. Ich darf ungestraft neugierig sein und auf alles eine Frage haben. Auf der Happiness-Skala entspricht das einer glatten Zwölf von Zehn."

... den Spannungsfaktor ihrer Talkshow:

"Dass sie zwei Dinge hat: Aktualität und Relevanz - wir diskutieren sehr selten lange geplante Themen. Es passiert einfach zu viel. An einem Tag passiert heute so viel, wie früher in einem ganzen Quartal. Da immer dranzubleiben, das Wichtigste herauszuarbeiten und es dann mit den relevanten Gästen zu besprechen, wirklich zu diskutieren - das ist zentral. Wer hat Antworten auf die Fragen, die die Bürger beschäftigen? Wer hat die beste Lösung für ein Problem? Von der Migrantin bis zur Ministerin sind da alle willkommen."

Alle Zitate und Infos nur bei Nennung der Quelle HOERZU frei.

Original-Content von: HÖRZU, übermittelt durch news aktuell