Exklusiv in HÖRZU: Thomas Gottschalk würde "Wetten, dass ..?" gern wieder regelmäßig präsentieren: "Ich bin dabei, wenn sich das ZDF und der liebe Gott einig sind"

Bis 2023 soll Thomas Gottschalk "Wetten, dass ..?" nur noch zweimal moderieren - zum vorletzten Mal am 19. November. So zumindest der aktuelle Stand. In einem exklusiven HÖRZU-Interview (Erscheinungstermin: 11.11.) kündigt der Starmoderator jetzt jedoch erstmals an, dass er große Lust hätte, die Wettshow auch anschließend wieder regelmäßig zu präsentieren - und schiebt dem ZDF den Ball zu: "Ich bin 'open end' dabei, wenn sich das ZDF und der liebe Gott einig sind." Eine jährliche Sommerausgabe - etwa aus Mallorca - aber schließt Thomas Gottschalk rigoros aus: "Das war zwar immer ein Gesprächsthema, aber von der Einschaltquote her letztlich enttäuschend. In der Erinnerung der ZDF-Zuschauer ist die Sommerausgabe darüber hinaus untrennbar mit der Stierkampfarena auf Mallorca verbunden. Dieses Bauwerk ist inzwischen allerdings baufällig und würde so eine große Veranstaltung gar nicht mehr überleben."

Angesprochen auf die "Kampfprogrammierung" seitens der ARD, die am 19.11. zeitgleich zu "Wetten, dass ..?" Florian Silbereisen mit dessen neuer Schlagershow "Schlager oder N!xxx" gegen Gottschalk ins Rennen schickt, antwortet der Starmoderator: "Aus meiner Sicht ist das nur ein weiterer Beweis dafür, dass wir keine zwei öffentlich-rechtlichen TV-Sender brauchen. Das ZDF versucht, die Konkurrenz mit Krimis zu vernichten, und die ARD rettet sich mit 'Schlagershows', wenn den Programmverantwortlichen nichts Besseres einfällt. Der Gebührenzahler ist dabei der Dumme!" Ob man in der TV-Branche überhaupt noch Fairness erwarten könne? Gottschalk: "Das hat mit Fairness nichts zu tun. Florian und ich geben beide unser Bestes. Zwar sind wir nicht immer zufrieden mit dem, was uns die Sender in die Geschenktüte packen, aber wir müssen damit leben. Florian hofft auf Roland Kaiser, ich auf Lady Gaga. Die hat allerdings schon abgesagt."

