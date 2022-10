HÖRZU

Die neue ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke verrät ihre Zukunftspläne exklusiv in HÖRZU:

Staffel 4 von "Ku'damm" kommt, "Große Show der Shows" geplant, Fortsetzung von "XY ... gelöst!"

Seit dem 1. Mai 2022 ist Nadine Bilke (46) die neue ZDF-Programmdirektorin. In ihrem ersten Interview nach rund 150 Tagen Amtszeit verrät sie exklusiv in HÖRZU (Erstverkaufstag: 28. Oktober), was sie plant, was sie entwickelt - und welche Highlights sie parat hat.

Die aus Zuschauersicht wohl beste Nachricht ist die offizielle Bestätigung durch Bilke, dass die populäre "Ku'damm"-Reihe tatsächlich eine vierte Staffel bekommt. Bilke: "Bei 'Ku'damm 4 sind wir in der Entwicklung." In welches Jahr Familie Schöllack nach 1956, 1959 und 1963 reist, will Bilke aktuell nicht verraten, doch Autor Marc Terjung sagte HÖRZU bereits vor dem Start der 3. Staffel, dass das nächste "Ku'damm"-Kapitel "sicher 1967 bis 1968" stattfinde. Entwickelt werden die neuen Drehbücher aktuell von der Grimme-Preisträgerin Annette Hess.

Gefragt nach ihren Plänen anlässlich des 60. ZDF-Jahrestags rund um den 1. April 2023 gibt Bilke auch hier Einblick: "Anlässlich des Jubiläums ist eine große 'Show der Shows' geplant, außerdem holen wir spannende Programme aus den Archiven und bieten sowohl dokumentarische Highlights als auch Rückblicke in aktuellen Formaten. Die Zuschauer dürfen sich auf eine Aufarbeitung der Fernsehgeschichte freuen."

Vier ebenfalls 2023 bevorstehende Jubiläen seien der jeweils 60. Geburtstag der Formate "heute", "Das aktuelle Sportstudio", "Das kleine Fernsehspiel" sowie der beliebten Mainzelmännchen.

Weitere Highlights: "Der Startschuss für Thomas Heinze als Nachfolger von Jan-Gregor Kemp in der Titelrolle als 'Der Alte' ist im kommenden März", so Nadine Bilke. "Außerdem gibt es 2023 vier weitere Folgen des 'XY'-Ablegers 'Aktenzeichen XY ... gelöst!' mit Sven Voss: Das Spin-off ist aufgrund seiner dokumentarischen Erzählform für den ,XY'-Kosmos eine schöne Ergänzung."

Das größte ZDF-Highlight im Bereich Fiction sei 2023 jedoch die achtteilige Schätzing-Serie "Der Schwarm": "Das ist ein Riesenhighlight, weil Frank Schätzings gleichnamiger Roman nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat. Unterm Strich geht's um die Frage, wie wir mit unserer Welt umgehen und ob wir sie ausreichend respektieren. Deshalb wird das ZDF im Umfeld der Ausstrahlung zahlreiche Dokus zeigen, um dem Zuschauer einen Mehrwert zu bieten und die wissenschaftlichen Aspekte des Themas zu vertiefen."

Eines der größten Doku-Highlights 2023 sei außerdem die zweite Staffel der ZDF-BBC-Koproduktion "Eisige Welten" ("Frozen Planet") mit atemberaubenden Naturaufnahmen und intensiven Bildern.

Die Höhepunkte des Weihnachts- und Silvesterprogramms sind laut Bilke "wie im vergangenen Jahr eine große 'Dalli Dalli'-Show am ersten Weihnachtstag, Rückblicke mit Markus Lanz und Oliver Welke sowie Anfang Januar der Zweiteiler 'Die Frau im Meer' mit Anja Kling und Heino Ferch."

Das ganze Interview mit Nadine Bilke veröffentlicht HÖRZU am 28. Oktober.

Zitate und Infos nur bei Nennung der Quelle HÖRZU frei.

