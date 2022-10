Constantin Television

HÜBSCHES GESICHT feiert Premiere auf dem Film Festival Cologne

München

So viel mehr als nur ein HÜBSCHES GESICHT: Am Wochenende feierte die innovative Comedy-Serie, eine Produktion der Moovie für RTL+, rund um das Thema Body Acceptance Premiere auf dem Film Festival Cologne. Mit viel Witz, Charme und einigen unbequemen Wahrheiten zeichnet die Serie ein modernes Bild von Schönheitsidealen und was es wirklich braucht, um glücklich zu sein.

Drehbuchautorin und Creator Aylin Kockler (Gewinnerin des ersten RTL+ Storytellers-Awards) stellte die sechs Folgen zusammen mit Nachwuchs-Regisseurin Antonia Leyla Schmidt, Produzentin Sandra Gürtler (Moovie) und RTL-Redakteur Manuel Schlegel in Anwesenheit des Newcomer-Casts rund um Hauptdarstellerin Dilara Aylin Ziem, Paula Goos, Judith Gailer, Rosina Kaleab und Daniel Zillmann sowie Co-Autorin Ferdos Sililo-Simon, Kamerafrau Jieun Yi, Executive Producer Jan Ehlert (Constantin Television) und Hauke Bartel (Leitung Fiction RTL Deutschland) dem Festivalpublikum vor.

Im Mittelpunkt der Comedy-Serie steht die mehrgewichtige Gigi (Dilara Aylin Ziem), die von ihrem Freund David (Felix Jordan) mit einem vermeintlichen Pärchen-Trip überrascht wird. Die eigentliche Überraschung: Er hat sie in einem Fat-Camp angemeldet. Ihm zuliebe kämpft sie sich durch die Challenges des Programms. Es braucht einige Rückschläge und einen Unfall, bis Gigi realisiert, dass das Ungesündeste in ihrem Leben ihre toxische Beziehung ist.

Drehbuchautorin Aylin Kockler über HÜBSCHES GESICHT: "Noch nie gab es eine Serie in Deutschland, die Bodyshaming im privaten Umfeld einer jungen Frau so erzählt hat, wie wir es mit 'Hübsches Gesicht' wagen. Auch wenn die Serie mit seinem 'Fat Camp' bewusst in einem surrealen Setting angelegt ist, so beruht jede verbale Diskriminierung, die die Zuschauer*innen mit den Protagonist*innen miterleben werden auf realen Erfahrungen meiner Co-Autorin und mir. Wir möchten mit der Serie Sehgewohnheiten herausfordern und hoffen, dass sich besonders junge mehrgewichtige Menschen on screen repräsentiert fühlen. Das ernste Thema kombinieren wir dabei mit Comedy, indem wir den Humor nicht aus dem Mehrgewicht selbst, sondern aus dem Umgang mit Mehrgewicht ziehen. Auch wenn wir über uns selbst lachen können, so wollen wir mit der Serie zeigen: Unsere Körper allein sind noch längst keine Punchline."

HÜBSCHES GESICHT ist seit dem 23. Oktober exklusiv auf RTL+ abrufbar unter https://www.tvnow.de/serien/huebsches-gesicht-20998

Produziert wurde HÜBSCHES GESICHT von der Moovie im Auftrag von RTL+. Executive Producer sind Oliver Berben (Constantin Film) und Jan Ehlert (Constantin Television), Produzentin ist Sandra Gürtler (Moovie). Regie führt Antonia Leyla Schmidt, als Kamerafrau zeichnet Jieun Yi verantwortlich. Die Drehbücher stammen von Aylin Kockler (Creator) und Ferdos Sililo-Simon. Die Redaktion liegt bei Manuel Schlegel unter der Leitung von Bereichsleiter Hauke Bartel (Leitung Fiction RTL Deutschland). Gefördert wird die Serie vom Medienboard Berlin-Brandenburg und dem FFF Bayern.

