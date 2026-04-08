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Presse-Einladung

"Wirtschaft reloaded - Kurswechsel oder weiter so?": Coface Kongress am 23.04.2026

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Mainz (ots)

Der Kreditversicherer Coface lädt am 23. April 2026 zum 19. Coface Kongress in Mainz ein. Im Zentrum steht an diesem Tag der Wirtschaftsstandort Deutschland und die Frage, welche Weichen Unternehmen jetzt stellen müssen, um wettbewerbs- und handlungsfähig zu bleiben. Die Keynote spricht Prof. Jutta Allmendinger, Soziologin und Mitglied des deutschen Ethikrats. Die hybride Konferenz richtet sich an Finanzierungs- und Risikoexperten, Entscheider und Exportverantwortliche mittlerer und großer Unternehmen, Journalisten und Vertreter von Verbänden und Kreditinstituten. Die Teilnahme vor Ort und am Livestream ist kostenfrei.

Der Coface Kongress steht 2026 unter dem Motto "Wirtschaft reloaded - Kurswechsel oder weiter so" und wird am Donnerstag, den 23. April 2026, live aus dem Alten Postlager in Mainz übertragen. Beginn: 10:00 Uhr.

Alle wollen. Keiner kann. Welcher Weg führt aus der Stagnation?

Die deutsche Wirtschaft steht unter Druck und ringt mit einer Mischung aus schwachem Wachstum, hohen Energiekosten, Bürokratie, digitalem Rückstand und geopolitischen Unsicherheiten. Gleichzeitig eröffnen Transformation, KI und Nachhaltigkeit Chancen für neue Geschäftsmodelle. Was bedeutet das für den Wirtschaftsstandort? Wie sieht die Zukunft der Gesellschaft aus, wie die der Arbeit? Welcher Weg führt deutsche Unternehmen raus aus der Stagnation, zurück in eine dynamische Wirtschaft und ins Handeln? In verschiedenen Formaten sucht der hybride Coface Kongress Antworten auf diese und weitere Fragen.

Mit dabei sind China-Experte und Bestseller-Autor Frank Sieren, Branchenstimme Bianca Illner (VDMA), Unternehmerin Andrea Thoma-Böck (Thoma Metallveredelung), Treasury-Experte Dieter Worf (Schott) und viele weitere Wirtschafts- und Verbandsvertreter. Moderiert wird die Veranstaltung wie in den vergangenen Jahren von Isabelle Körner (n-tv).

Direkte Anmeldung über: https://www.cofacekongress.de/#jetzt-anmelden

Sie möchten als Pressevertreter live vor Ort dabei sein oder Interviews mit den Referenten führen? Dann wenden Sie sich bitte an Sebastian Knierim (Pressesprecher), sebastian.knierim@coface.com

10:00 Begrüßung

10:10 Keynote: Wirtschaft reloaded - Kurswechsel oder weiter so? (Prof. Jutta Allmendinger, HU Berlin)

10:30 Impuls: KI-Studie "Hochqualifizierte Jobs im Visier der KI" (Aurélien Duthoit, Coface)

10:40 Paneldiskussion: Welcher Weg führt aus der Stagnation?

11:45 Vortrag: Wirtschaftsrisiken aus Sicht von Coface (Markus Kuger, Coface)

12:15 Mittagspause (Ende des Livestreams)

13:30 Masterclasses: Aktuelle Wirtschaftsrisiken im Mittelstand / für Konzerne

14:30 Spotlights: Aktuelle Länder- und Branchenschwerpunkte

15:30 Ende - Get together - Networking

Mehr Infos zum Programm finden Sie HIER.

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