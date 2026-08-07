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Bundesverband Güterverkehr und Logistik: Lockerung des Sonn- und Feiertagsfahrverbots mindert keine Transportausfälle

Berlin (ots)

Der Vorstandssprecher des Bundesverbandes Güterkraftverkehr und Logistik, Dirk Engelhardt, sieht den Vorschlag von Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) skeptisch, die Sonn- und Feiertagsfahrverbote für Lkw zu lockern. Hintergrund sind die derzeit niedrigen Wasserpegel großer Flüsse in Deutschland. Die Branche befürchtet dadurch mögliche Transport-Ausfälle in der Güter-Schifffahrt.

Engelhardt erklärte im rbb24 Inforadio am Freitag, das Problem dabei sei, dass die Lkw-Fahrer die Lenk- und Ruhezeiten weiter einhalten müssten: "Wenn die Lkw am Samstag oder Sonntag unterwegs sind, stehen die Fahrzeuge an einem anderen Tag der Woche." Man könnte die Ruhezeiten zwar aussetzen, so Engelhardt, "aber dann muss sichergestellt werden, dass das Fahrpersonal nicht zum Beispiel in einem anderen Bundesland, das nicht vom Niedrigwasser betroffen ist, in eine Polizeikontrolle kommt und noch bestraft wird." Deshalb plädiere sein Verband für eine Art Krisen-Interventionspass, so Engelhardt.

Dazu komme, dass Deutschland derzeit mehr als 100.000 Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer fehlten. Daraus ergäben sich Forderungen an die Politik: "Der Job muss wieder attraktiver werden, das heißt, der Führerschein muss günstiger werden, die ganzen bürokratischen Auflagen zur Weiterbildung müssen auf den Prüfstand und digitalisiert werden."

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