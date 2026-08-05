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Umweltstaatssekretär Flasbarth im rbb24 Inforadio: Niedrigwasser in deutschen Flüssen ist Weckruf

Berlin (ots)

Der Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Jochen Flasbarth (SPD), hat das derzeitige Niedrigwasser in deutschen Flüssen als Weckruf bezeichnet.

Im rbb24 Inforadio sagte Flasbarth am Mittwoch, immer wenn Situationen extrem würden, werde deutlich, dass es einen enormen Klimawandel zu bewältigen gebe. Das Niedrigwasser entlang der Schifffahrtsachse am Rhein mit den Kernindustrien habe schwerwiegende Auswirkungen, denen man begegnen müsse: "Das ist ein zentraler Punkt der Klimaanpassungsstrategie."

Das Bundesverkehrsministerium kümmere sich seit Jahren darum, so Flasbarth: "Aber es ist eben auch so, dass die Engpassbeseitigung, der Bau flacher, gängiger Schiffe, Mobilitätskonzepte, mit denen man schnell auf andere Verkehrsträger ausweichen kann - dass das alles seine Zeit braucht, bis das dann tatsächlich funktioniert", so Flasbarth.

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