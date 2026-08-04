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"Bye-Bye Bellevue - Der Bundespräsident zieht um"

Eine rbb-Reportage von Tina Handel und Moritz Rödle

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Berlin (ots)

Bellevue und der Bundespräsident - das gehört eigentlich zusammen. Doch das Schloss in Berlin-Tiergarten muss grundsaniert werden. Für acht Jahre zieht das Staatsoberhaupt deshalb in einen Modulbau - und mit ihm alles, was zu seinem Amt gehört und damit auch Deutschland repräsentiert: die Küche für Staatsbankette, Staatsgeschirr und Standarte, Akten und Bibliothek. Nicht zuletzt müssen rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Kisten packen.

Das Erste zeigt die Reportage "Bye-Bye Bellevue - Der Bundespräsident zieht um" von Tina Handel und Moritz Rödle am 10. August um 23.20 Uhr, in der ARD Mediathek ist der Film ab 9. August abrufbar. Am 12. August ist er um 20.15 Uhr im rbb Fernsehen zu sehen.

Weil sie so gar nicht zum nüchternen Bürobau passen oder schlicht zu groß sind, können viele Kunstgegenstände aus Bellevue nicht mitkommen. Auch die Frösche im Schlossteich finden keinen Lebensraum am zukünftigen Standort, der mitten in Berlins City liegt und kaum Grün bietet. Am neuen Amtssitz in der Elisabeth-Abegg-Straße wird es deutlich weniger Platz geben für anrollende Staatsgäste oder Sommerfeste. Manche fragen: Kann das Übergangsquartier überhaupt Amtswürde, Symbolkraft und etwas Glanz ausstrahlen?

Hinter den Kulissen des großen Umzugs

Die 30-minütige Reportage von Tina Handel und Moritz Rödle blickt hinter die Kulissen dieses besonderen Umzugs: Warum ist das Schloss so marode, dass es jahrelang für Hunderte Millionen Euro saniert werden muss? Wer sind die Menschen, die dieses wichtige Amt arbeitsfähig halten? Und vor welchen Herausforderungen stehen sie, wenn das Staatsoberhaupt den Dienstsitz wechselt? Zudem bietet der Film Einblicke in den Büroturm mit der bunten Keramikfassade, der künftig oft in den Nachrichten zu sehen sein wird. Schon in wenigen Monaten soll hier nach der Wahl ein neuer Bundespräsident oder eine Bundespräsidentin einziehen, doch zuvor muss erst einmal das ganze Amt ankommen.

Interessierten Journalistinnen und Journalisten stellen wir ab dem 6. August gern einen Sichtungslink zur Reportage zur Verfügung. Honorarfreie Pressefotos finden Sie unter www.ard-foto.de.

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