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"Volksbühnen"-Intendant Lilienthal: Theater sind nicht nur Kunsttempel, sondern Amüsement fürs Volk

Berlin (ots)

Der neue Intendant der Berliner "Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz", Matthias Lilienthal, findet es gut, dass seine Schwimmbad-Aktion Debatten auslöst. Im rbb24 Inforadio sagte Lilienthal am Freitag: "Na klar gibt es Leute, die würden lieber wohlgepflegte Schillerverse auf der großen Bühne sehen anstatt einer Einmischung in den stadtpolitischen Diskurs." Aus seiner Sicht sei sei es aber "das unprovokativste Projekt, was ich je in meinem Leben gemacht habe, es ist eine liebevolle Umarmung an meine Heimatstadt." Hinzu komme sein Faible für Freibäder, aber "da jedes Mal, wenn ich versuche, in ein Freibad zu gehen, das Ding geschlossen ist, habe ich gedacht, wir helfen dem Senat und den Berliner Bäderbetrieben, indem wir ein zusätzliches Freibad anbieten."

Kritik an den Kosten wies Lilienthal zurück: "Das Bad selber, der Swimmingpool, kostet 90.000 Euro, und der Rest sind Personalkosten." Er könne verstehen, dass man damit nicht einverstanden sei, so Lilienthal, "ich kann auch die Menschen aus der freien Szene verstehen, die sagen 'Ach Mensch, damit hätte man drei Produktionen machen können!'" Ihm sei es jedoch wichtig, "darauf aufmerksam zu machen, und es knüpft an die alte sozialistische Kreiskulturhaus-Tradition an, Theater nicht nur als Kunsttempel, sondern als Amüsement fürs Volk zu sehen".

Den Erfolg seines Projekts werde er "an Badegästen, an Kindern, die schwimmen lernen und an Menschen, die die Volksbühne als ein Institut sehen, das sehr verschiedene Bedürfnisse erfüllt" messen, erklärte Lilienthal.

Der 25 Meter lange Pool wird am Freitagmittag eröffnet.

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb24 Inforadio
Chef/Chefin vom Dienst
Tel.: 030 - 97993 - 37400
Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell

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