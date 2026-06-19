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Drehstart für neuen rbb-"Tatort: Zwei minus Eins gleich Null" (AT)

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Berlin (ots)

Am 16. Juni haben die Dreharbeiten für den neuen "Tatort: Zwei minus Eins gleich Null" (AT) des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) begonnen. Regie führt Mira Thiel, das Drehbuch schrieb Erol Yesilkaya.

Nachdem sich seine Kollegin Susanne Bonard (Corinna Harfouch) in den Ruhestand verabschiedet hat, ermittelt Robert Karow (Mark Waschke) in diesem Fall solo. Unterstützung erhält er durch seinen Vorgänger in der Berliner Mordkommission: Boris Aljinovic kehrt in der Rolle des Felix Stark für eine Episode in den Berliner Sonntagskrimi zurück.

Ein Mathematikstudent wird erhängt in seiner Wohnung aufgefunden. Für alle ist eindeutig, dass es sich um einen Suizid handelt, auch für Staatsanwältin Sara Taghavi (Jasmin Tabatabai). Doch Karow lassen die widersprüchlichen Hinweise am Tatort keine Ruhe. Er sucht nach ähnlichen Fällen aus der Vergangenheit und stößt auf ungelöste Ermittlungen seines Vorgängers in der Mordkommission: Felix Stark (Boris Aljinovic). Der war schon vor Jahren einem Serienmörder auf der Spur, der seine Morde als Selbsttötungen tarnte, doch auch Stark glaubte damals niemand. Könnte es der gleiche Täter sein, der wieder zugeschlagen hat? Karow sucht nach Stark und findet in ihm einen Verbündeten. Gleichzeitig kommt Karows Vater (Dietrich Hollinderbäumer) ins Krankenhaus und Karow muss sich der Frage stellen, welche Beziehungen er im Leben hat und braucht.

In weiteren Rollen sind u.a. Axel Werner, Monika Oschek, Johanna Polley und Jessica Maderski zu sehen.

Gedreht wird noch bis Mitte Juli u.a. in Oranienburg und den Berliner Stadtteilen Niederschönhausen, Charlottenburg und Tempelhof. FLARE FILM (Produzent:innen: Eva Kemme, Martin Heisler) realisiert den Film im Auftrag des Rundfunk Berlin-Brandenburg für die ARD. Die Redaktion liegt bei Verena Veihl (rbb). Die Ausstrahlung ist für Anfang 2027 im Ersten geplant.

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