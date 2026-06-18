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TU-Präsidentin Fatma Deniz: "Wir dürfen uns nicht an die Situation gewöhnen"

Berlin (ots)

Als "Abgrund", als Beweis für den maroden Zustand Berlins wurde die plötzliche Schließung des Hauptgebäudes der Technischen Universität im Mai 2026 bezeichnet. 96 Prozent der TU-Gebäude sind sanierungsbedürftig - eine Frage der Existenz, so warnte die Uni-Leitung schon vor Jahren. In der radio3- Debatte mit Natascha Freundel, der TU-Präsidentin Fatma Deniz und der Berliner Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra sagte die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy über die Schließung der Uni- Gebäude: "Menschen, also über 30.000 Studierende dieser Universität, die Lehrkräfte, die Verwaltung, wir alle sind die menschliche Substanz in dieser Infrastruktur. Ich finde es schwierig, sich vorzustellen, dass man so ein Organismus aus Gebäuden und Menschen einfach in künstliches Koma setzt, solange die Infrastruktur nicht funktioniert. Es muss ein Weg gefunden werden, der uns erlaubt, weiterzumachen. Wir Menschen können nicht einfach so tun, als ob es uns nicht geben würde."

Der Zustand der Berliner Unis, nicht nur der TU, wirft die Frage auf: Steht die Exzellenz-Uni und mit ihr der Wissenschaftsstandort Berlin am Abgrund? Der Sanierungsstau mit geschätzten Kosten von etwa 8 Milliarden Euro für alle Berliner Hochschulen zeigt: Es braucht ein schnelles Umdenken. Das weiß auch TU-Präsidentin Fatma Deniz: "Wir dürfen uns nicht an die Situation gewöhnen. Wir sind nämlich nicht im Normalbetrieb und ich erlebe das auch. Ich als Präsidentin bin mir sehr bewusst darüber und möchte deswegen nicht weggucken, nicht Schuldige suchen, sondern ich suche Lösungen. Ich arbeite an Lösungen."

Die ganze Debatte "Der zweite Gedanke" mit dem Titel "Exzellenter Sanierungsfall - Die TU und der Wissenschaftsstandort Berlin" ist zu hören auf radio 3 vom rbb, am Donnerstag, 18. Juni, ab 19:03 Uhr

Die Debatte mit Natascha Freundel, Ina Czyborra, Fatma Deniz und Bénédicte Savoy - Exzellenter Sanierungsfall - TU und der Wissenschaftsstandort Berlin | radio3

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)
radio 3 / rbb
Masurenallee 8-14
14057 Berlin

holger.zimmer@rbb-online.de
www.rbb-online.de
www.radiodrei.de

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell

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