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rbb-Material: Brandenburgs Wirtschaftsministerin Klement fordert höhere Pendlerpauschale

Berlin (ots)

Brandenburgs Wirtschaftsministerin Klement fordert höhere Pendlerpauschale

Brandenburgs Wirtschaftsministerin Martina Klement (CSU) fordert angesichts weiter steigender Energiekosten, Unternehmen und Bürger stärker zu entlasten.

Klement sagte am Montag im rbb24 Inforadio, denkbar wäre, die Pendlerpauschale vorübergehend zu erhöhen. "Ich hätte mir auch vorstellen können, dass man zumindest prüft, ob man eine Art Übergewinnsteuer einführt." Man dürfe sich nichts vormachen, so Klement: "Wir werden nicht alles mit zusätzlichem Geld lösen können."

Besonderes Augenmerk müsse in Brandenburg auf das Handwerk gelegt werden. Dazu werde das Aktionsprogramm für das Handwerk neu aufgelegt, so Klement: "Wir wollen die Meistergründungsprämie weiterentwickeln, wir wollen den Meisterbonus wieder einführen." Ihr persönlich sei beim Thema Bürokratieabbau besonders wichtig, "dass wir den Dokumentationsaufwand und Ähnliches bei Fördermittelprogrammen reduzieren."

Grundsätzlich müsse die Landesregierung "so gut wie möglich alles daran setzen, dass wir als Land Brandenburg möglichst optimale Rahmenbedingungen schaffen für unsere Handwerker."

Das ganze Interview: https://ots.de/nMQZkd

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb24 Inforadio
Chef/Chefin vom Dienst
Tel.: 030 - 97993 - 37400
Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell

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