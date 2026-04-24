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Dreharbeiten in der Lausitz: Rundfunk Berlin-Brandenburg und ARD Degeto setzen "Der Krimi aus Brandenburg" fort

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Berlin (ots)

In Senftenberg laufen aktuell die Dreharbeiten für die zweite Episode "Der Krimi aus Brandenburg: Die Raaben" (AT) von ARD Degeto Film und rbb. Regie führt Lea Becker, das Drehbuch stammt von Alex Buresch und Andrej Sorin.

Die Streifenpolizistin Tonja Raabe (Alina Stiegler) und ihr Bruder, Kriminalkommissar Anton Raabe (Anton Rubtsov), ermitteln erneut gemeinsam in einem Mordfall in der Lausitz. Während der Abbrucharbeiten eines Dorfes, das dem Braunkohleabbau weichen soll, wird eine Leiche entdeckt. Es handelt sich um den Russlanddeutschen Vladimir Komarow, der vor über 17 Jahren spurlos verschwand.

Diese Nachricht erschüttert die Dorfgemeinschaft. Ganz besonders die ehemalige Freundin des Toten, Caro Weber (Elisa Schlott), die damals von ihm schwanger war. Bei ihrem mittlerweile 17-jährigen Sohn Leo (Elias Hammler) löst der offizielle Tod seines Vaters eine verhängnisvolle Kurzschlussreaktion aus. Sein Onkel Jens (Jacob Matschenz) versucht mit aller Kraft, die Familie und die Dorfgemeinschaft zusammenzuhalten. Rogoschin (Karsten Mielke), ebenfalls Russlanddeutscher, soll Streit mit Vladimir gehabt haben, und auch Tobias Boger (Frederik von Lüttichau) verhält sich verdächtig. Tonja und Anton entwirren langsam die verhängnisvollen Abhängigkeiten im Dorf: Wer hatte ein Motiv und was ist damals wirklich geschehen?

In weiteren Rollen sind u.a. Andreas Anke, Alma Leiberg, Birgit Berthold, Andreas Leupold, Mieke Schymura und Selin Dörtkardes zu sehen.

Gedreht wird seit dem 9. April noch bis Mitte Mai u.a. vor der Polizeidirektion in Senftenberg, am Aussichtspunkt Welzower Fenster, am F60 Besucherbergwerk in Lichterfeld-Schacksdorf, in Ludwigsfelde und Potsdam. Die Ausstrahlung ist für Ende 2026 auf dem Sendeplatz "DonnerstagsKrimi im Ersten" geplant.

"Der Krimi aus Brandenburg: Die Raaben" (AT) ist eine Produktion der MOOVIE GmbH (Produzentin Heike Voßler, Produzent Karsten Rühle) im Auftrag der ARD Degeto Film und des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) für die ARD. Die Redaktion liegt bei Kerstin Freels (rbb) und Katja Kirchen (ARD Degeto Film).

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