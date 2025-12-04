rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Drehschluss für "Unser Sandmännchen": Neue Folgen spielen in Berlin

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Berlin (ots)

Am 3. Dezember 2025 gingen die Dreharbeiten für drei neue Sandmann-Folgen zu Ende. Diese spielen an bekannten Berliner Schauplätzen: Erstmals besucht das Sandmännchen das Museum für Naturkunde Berlin und den Mauerpark. Im dritten Abenteuer geht es raus aus der Stadt und mit dem Stand-up-Paddle-Board an einen See. Produziert wurden die neuen Rahmengeschichten am Kaiserdamm in Berlin-Charlottenburg im gläsernen Studio mit der Stop-Motion-Technik. Regie führte Stefan Schomerus, der auch die Drehbücher schrieb.

Sandmännchen besucht Museum für Naturkunde Berlin und Mauerpark

Im Museum für Naturkunde erlebt das Sandmännchen einen aufregenden Nachmittag. Zusammen mit zwei Kindern gräbt es an einer Mitmachstation nach Fundstücken. Dabei entdecken sie einen Dinosaurierzahn, den das Sandmännchen mithilfe seines höhenverstellbaren Dino-Scherenlifts wieder an der richtigen Stelle anbringt.

In der zweiten Episode ist der Traumsandbringer mit seinem Feuerwehrauto im Berliner Mauerpark unterwegs. Dort trifft er auf zwei Kinder, die gerade eine alte Mauer mit ihren Kreidezeichnungen verschönern. Plötzlich sehen sie eine Katze, die im Baum festsitzt. Das Sandmännchen kann sie über seine Feuerwehrleiter retten. Danach versucht es sich auch als Mauermaler.

Im dritten Abenteuer besucht das Sandmännchen die Kinder mit dem Stand-up-Paddle-Board. Am See angekommen steht es Modell für ein Bild und hilft, ein selbstgebasteltes Schiff zum Schwimmen zu bringen.

Vor der Wende spielten immer wieder Sandmann-Folgen in Ostberlin, wie beispielsweise 1969 zur Eröffnung des Fernsehturms oder 1987 mit der 750-Jahrfeier der Stadt. Seit 2020 gab es in den Sandmann-Geschichten zwar vereinzelt Berliner Kulissen wie den Fernsehturm oder das rbb Fernsehzentrum an der Masurenallee zu sehen. Doch mit dem Museum für Naturkunde und dem Mauerpark rücken erstmals seit 1987 wieder Berliner Schauplätze ins Zentrum der Handlung.

Die Dreharbeiten zu den drei neuen Rahmengeschichten fanden vom 1. Juni bis 3. Dezember 2025 in Berlin statt. Produziert wurden sie von der Anderthalb Medienproduktion GmbH (Produzent: Matthias Bazyli) für den rbb (Redaktion: Nina Paysen) in Koproduktion mit dem MDR und dem NDR. Regisseur und Creative Producer Stefan Schomerus schrieb auch die Drehbücher und führte die Kamera. Die Animation lag bei Tine Kluth und Jan Gadermann.

Die neuen Sandmann-Folgen mit einer durchschnittlichen Länge von dreieinhalb Minuten umrahmen die Gute-Nacht-Geschichten. Sie werden in loser Reihenfolge voraussichtlich im Frühjahr 2026 in "Unser Sandmännchen" bei KiKA, im rbb Fernsehen und im MDR-Fernsehen ausgestrahlt. Zusätzlich sind die neuen Geschichten dann auch als Einzelfilme auf verschiedenen digitalen Plattformen wie der ARD Mediathek, in der "Unser Sandmännchen"-App und in der Kikaninchen-App zu sehen. "Unser Sandmännchen" ist eine Koproduktion von rbb, MDR und NDR unter der Federführung des rbb.

Fotos sind honorarfrei unter www.ard-foto.de abrufbar.

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell