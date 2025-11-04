PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Deutschland will sich am Wiederaufbau des Gaza-Streifens beteiligen

Berlin (ots)

Das hat die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Reem Alabali Radovan, bekräftigt. Die SPD-Politikerin sagte am Dienstagmorgen im rbb24 Inforadio, man werde dafür sorgen, dass das Geld nicht in falsche Hände gerate. Dafür arbeite man mit Organisationen wie der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) zusammen. "Die GIZ ist eine absolut verlässliche Durchführungsorganisation", so die Ministerin.

Laut Alabali Radovan werden außerdem die lokalen Ortskräfte streng kontrolliert: "Das machen wir übrigens bei keinem anderen Partnerland so streng, die Kontrollen, und es werden beispielsweise die lokalen Ortskräfte überprüft. Also es wird geschaut, ob die Namen auf internationalen Sanktionslisten stehen. Auch die Ehepartner werden zum Beispiel kontrolliert."

Alabali Radovan betonte, dass bislang noch keine Mittel aus den vorgesehenen 200 Millionen Euro abgeflossen seien, weil man sich erstmal mit den internationalen Partnern abstimmen wolle. "Der Wiederaufbau Gazas wird ja eine Mammutaufgabe für die gesamte internationale Gemeinschaft. Da brauchen wir enge Abstimmungen und an diesem Punkt sind wir gerade noch."

Bei den 200 Millionen Euro handelt es sich laut der Ministerin um Gelder, die bereits im Bundeshaushalt für die palästinensischen Gebiete eingeplant waren, wegen des Terrorangriffs der Hamas auf Israel und dem darauffolgenden Krieg in Gaza, aber pausiert wurden.

Das ganze Interview können Sie hier hören: https://ots.de/teCFc1

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg
rbb24 Inforadio
Chef/Chefin vom Dienst
Tel.: 030 - 97993 - 37400
Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg
Weitere Storys: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg
Alle Storys Alle
  • 30.10.2025 – 09:00

    DIHK-Außenwirtschaftschef: EU muss mit China wegen Seltener Erden ins Gespräch kommen

    Berlin (ots) - Der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Volker Treier, fordert von der EU, mit China ins Gespräch zu kommen. Hintergrund ist die Vereinbarung, die die USA mit China getroffen haben, um aus der Volksrepublik Seltene Erden zu erhalten. "Die EU muss selbst mit den Chinesen ins Gespräch kommen. Im Windschatten der USA zu ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 09:55

    Brandenburgs Agrarministerin Mittelstädt: Vogelgrippe wird sich deutlich ausweiten

    Berlin (ots) - Die Brandenburger Agrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD) geht davon aus, dass sich die Vogelgrippe noch deutlich ausweiten wird. Immerhin sei der Zug der Wildvögel erst am Anfang, sagte sie am Montagmorgen im rbb24-inforadio. "Schauen wir uns auch den Vogelzug in der Wildpopulation an, da war der Hotspot in der Linumer Heide. Auch da haben wir ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren