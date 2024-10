rbb24 Recherche exklusiv: Geisterfirmen befördern Fahrgäste für Uber und Bolt - SPD-Verkehrsexperte Schopf spricht von "Organisierter Kriminalität"

Potsdam (ots) - Der Umweltminister Brandenburgs, Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen), hat angesichts des aktuellen Hochwassers mehr Schutzmaßnahmen angemahnt. Im rbb24 Inforadio sagte er am Freitag, zwar entspanne sich die Lage an der Oder langsam, aber "das, was sich jetzt gerade in Tschechien, Österreich und Polen abgespielt hat, hätte sich genauso gut bei uns ...

mehr