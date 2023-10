PTA IN LOVE

Von der Lovestory zur Erfolgsstory: Fünf Jahre PTA IN LOVE

Berlin (ots)

PTA IN LOVE feiert fünften Geburtstag. Seit Oktober 2018 hat die beliebte Marke nicht nur mehr als 550.000 Boxen an glückliche Empfänger:innen zugestellt, sondern auch eine große und vielfältige Apotheken-Community um sich versammelt. Mit Fachwissen, Humor und einem treffsicheren Gespür für die Zielgruppe ist PTA IN LOVE gewachsen: zu einer Gemeinschaft, einem Lernort und einem Sprachrohr für die oft unterschätzte Berufsgruppe der pharmazeutisch-technischen Assistent:innen.

Im Oktober 2018 empfingen die ersten PTA die Premieren-Box. Wer diese Erstausgabe mit der aktuellen Edition vergleicht, sieht sofort, welche Entwicklung hier stattgefunden hat. Aus der schlichten Idee, eine kostenlose Box mit Produkten zu verschicken und im Gegenzug bewerten zu lassen, ist eine ebenso bunte wie nachhaltige Vision geworden. Mittlerweile zählt die PTA IN LOVE-Community mehr als 26.300 verifizierte PTA, an die im Laufe der letzten fünf Jahre insgesamt 556.202 Boxen verschickt wurden. Dabei geht es schon lange nicht mehr nur noch um Produktbewertungen, sondern um ein Gemeinschaftsgefühl der Berufsgruppe.

"Wir sind froh, dass wir mit PTA IN LOVE in den letzten Jahren eine starke Community schaffen konnten - nicht nur für PTA, sondern für Apothekenbegeisterte allgemein - und letzten Endes auch für Unternehmen, die ihre Produkte flächendeckend und effizient im Apothekenmarkt etablieren wollen.", sagt Tom Bellartz, Gründer von PTA IN LOVE und Geschäftsführender Gesellschafter der EL PATO Medien GmbH. "Der Dank gebührt aber vor allen Dingen einem engagierten vielköpfigen Team in Redaktion, Produkt- und Communitymanagement, Creation, CRM und Sales, die alle ein Ziel verfolgen: PTA wertzuschätzen und ein bisschen glücklicher zu machen."

Auch in den Online-Auftritten der Marke spiegelt sich das ganzheitliche Konzept der "Lovebrand" wieder. Hier liefert ein kreatives Redaktionsteam in Zusammenarbeit mit 28 PTA IN LOVE-Influencer:innen aus der öffentlichen Apotheke täglich Content. Egal ob witzige Szenen aus dem Handverkauf, hilfreiche Tipps in der Beratung oder pharmazeutisches Fachwissen für die Rezeptur - das PTA IN LOVE-Team weiß, was die Community bewegt. Und die Zahlen sprechen für sich: 20.000+ Follower:innen auf Instagram, 10.400+ Follower:innen auf Facebook und mehr als 300.000 Page Impressions pro Monat auf der PTA IN LOVE-Webseite. Und zudem weitere Kanäle, z.B. ein rasant wachsender Youtube-Kanal, zeugen von der Strahlkraft einer durch und durch guten Idee.

Parallel zum Jubiläum der Box läuft vom 24. bis 29. Oktober außerdem ein Gewinnspiel. Es werden 275 exklusive Jubiläumsboxen powered by Orthomol an die PTA-Community verlost. Teilnehmen kann man über die Instagram-Seite von PTA IN LOVE oder per Mail.

Original-Content von: PTA IN LOVE, übermittelt durch news aktuell