Zentralrat der Muslime: Wir brauchen mehr Zusammenhalt

Berlin (ots) - Sie zählt seit Anfang der 90er Jahre zu den bekanntesten Gesichtern im Deutschen Fernsehen. Am Montagabend feiert Gesine Cukrowski Premiere im Berliner Renaissance Theater in der Komödie "Die Weihnachtsfeier-in der Filiale brennt noch Licht!" In dem aktuellen Stück spielt sie die toughe Filialleiterin Brigitte Müller, die, so Cukrowski wörtlich, "auf der Weihnachtsfeier dem Punch sehr zugeneigt ist und ...

mehr