Berliner Schulsenatorin will Ein-Fach-Lehrkräfte ab 2024/25

Berlin (ots)

In Berlin sollen möglichst ab dem übernächsten Schuljahr 2024/25 auch Lehrerinnen und Lehrer eingestellt werden, die nur ein Fach unterrichten.

Das hat Schulsenatorin Katharina Günther-Wünsch am Mittwoch im rbb24 Inforadio angesichts des Lehrermangels angekündigt. Bisher sind zwei Fächer Pflicht.

Die CDU-Politikerin sagte, man sei dabei, die Voraussetzungen für Ein-Fach-Lehrkräfte zu prüfen: "Da sind wir bereits in der Prüfung, wie das rechtlich möglich ist, welche Laufbahn-Voraussetzungen brauchen wir. Ich hoffe, dass wir im kommenden Schuljahr darauf Antworten bekommen werden, und dann würde das schnellstmöglich umgesetzt werden... möglichst 24/25."

Anders als in Brandenburg geplant, werde es in Berlin aber keine Lehrenden geben, die ausschließlich einen Bachelor-Abschluss haben:

"Wir haben immer gesagt, das wird es in der Form in Berlin nicht geben. Wir denken darüber nach, wie wir dann trotzdem schneller und praxisorientierter möglicherweise Master und Referendariat noch oben draufsatteln können, aber nur mit einem Bachelor zu verbeamten, das wird es in Berlin nicht geben."

Das Interview zum Nachhören: https://ots.de/W0HE42

