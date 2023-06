rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

rbb QUEER geht am 4. Juli in die sechste Runde

Berlin

Unter dem Titel rbb QUEER präsentiert das rbb Fernsehen auch 2023 eine eigene Filmreihe jenseits der Hetero-Norm: großes Kino mit berührenden Liebesgeschichten, mitreißenden Coming-of-Age-Filmen und bewegenden Außenseiter:innen-Porträts. Vom 4. Juli bis zum 15. August 2023 laufen dienstags um 22.45 Uhr insgesamt sieben queere Filme, sechs davon als deutsche Erstausstrahlung. Nach ihrem Start sind die meisten Filme für 14 bzw. 30 Tage in der ARD Mediathek zu sehen.

"Sommer 85" von François Ozon eröffnet die Filmreihe

Den Auftakt von rbb QUEER (4. Juli, 22.45 Uhr) macht "Sommer 85" von Meisterregisseur François Ozon ("8 Frauen", "Frantz"). Der Franzose gilt als einer der wichtigsten Vertreter der 'nouvelle' Nouvelle Vague. In seinem neunzehnten Spielfilm erzählt er eine flirrende Lovestory über die erste große Liebe zwischen zwei Teenagern im Sommer 1985. Der Film ist durch den Roman "Tanz auf meinem Grab" von Aidan Chambers inspiriert. Ozon war von der romantischen Geschichte derart begeistert, dass er sie bereits zu Beginn seiner Karriere verfilmen wollte. Mit 18 Jahren verfasste er ein erstes Drehbuch. Es sollte jedoch 35 Jahre dauern, bis der Film entstand. Passend zu den 1980er-Jahren wurde auf klassischem Super-16mm-Film gedreht und auch der Soundtrack, der von The Cure über Bananarama bis zu Rod Stewart reicht, ist ein Trip in diese Zeit. "Sommer 85" wurde für 13 Césars nominiert. Das rbb Fernsehen zeigt den Auftaktfilm als deutsche Erstausstrahlung.

Zum Inhalt:

Ein heißer Sommer in der Normandie, 1985: Der 16-jährige Alexis (Félix Lefebvre) verbringt die Ferien gemeinsam mit seinen Eltern in einem kleinen malerischen Örtchen an der Küste. Als ihn eines Tages ein überraschend aufziehendes Unwetter in seiner kleinen Segeljolle zum Kentern bringt, wird er wie durch ein Wunder von dem etwas älteren David (Benjamin Voisin) gerettet. Eine große, besondere Sommerliebe nimmt ihren Anfang, doch nach wenigen Wochen wird das unbeschwerte Liebesglück der beiden Teenager getrübt. Die Ereignisse überschlagen sich und Alexis muss ein letztes Versprechen einlösen. ­

Die Hauptrollen in "Sommer 85" spielen die Newcomer Benjamin Voisin und Félix Lefebvre, der nicht nur äußerlich an River Phoenix erinnert. François Ozon knüpft mit diesem umwerfend charmanten Coming-of-Age-Drama an seine frühen Filme wie "Swimming Pool" und "Unter dem Sand" an.

Die weiteren Filme der Reihe rbb QUEER in der Übersicht:

Bis zum 15. August 2023 folgen jeweils am Dienstagabend um 22.45 Uhr die Filme "Einfach Charlie" (11. Juli, Großbritannien 2017, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: Rebekah Fortune), "Sprung ins kalte Wasser" (18. Juli, Zypern/Griechenland/Italien 2021, deutsche Erstausstrahlung, teilw. OmU, Regie: Stelios Kammitsis), "Sweetheart" (25. Juli, Großbritannien 2021, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: Marley Morrison), "Weekend" (1. August, Großbritannien 2011, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: Andrew Haigh), "Als wir tanzten" (8. August, Georgien/Schweden 2019, Regie: Levan Akin) und "Tangerine L.A." (15. August, USA 2015, deutsche Erstausstrahlung, OmU, Regie: Sean Baker).

Unmittelbar vor jeder Ausstrahlung stellt rbb-Filmexperte Knut Elstermann diese cineastischen Highlights vor und liefert Hintergrundinformationen zu ihrer Entstehung und Rezeption.

Großes Kino jenseits der Hetero-Norm auch von BR QUEER und WDR QUEER

Seit vergangenem Jahr setzt der BR mit BR QUEER ebenfalls einen starken Fokus auf das queere Kino. Seine Sommerreihe startet am 29. Juni 2023 mit zwei Filmen im BR Fernsehen: "Tove" von Zaida Bergroth (23.15 Uhr) und "Rosie" von Marcel Gisler (00.50 Uhr).

Zudem erweitert der WDR das nicht-heteronormative Filmangebot in den Dritten Programmen der ARD mit einer Werkschau der lesbischen Regisseurin Céline Sciamma im WDR Fernsehen. Den Auftakt von WDR QUEER machen am 3. August 2023 in einem Double Feature "Portrait einer jungen Frau in Flammen" (23.45 Uhr) und "Water Lilies" (01.30 Uhr).

Alle Filme der Reihe rbb QUEER stehen für angemeldete Nutzer:innen zur Ansicht im rbb-Presseportal bereit. Honorarfreie Fotos finden Sie für die Reihen rbb QUEER und WDR QUEER unter www.ard-foto.de, für die Reihe BR QUEER unter www.br-foto.de.

Weitere Informationen zu den Filmreihen unter:

www.rbb-online.de/presse, www.br.de/pressedossiers und presse.wdr.de

