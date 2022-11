rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Künast: Form der Klima-Proteste ist eine Sackgasse

Berlin (ots)

Die Bundestagsabgeordnete Renate Künast (Grüne) hat die Straßenblockaden der Klima-Demonstranten in Berlin kritisiert.

Künast sagte am Mittwoch im rbb24 Inforadio, diese Art des Protests führe in eine Sackgasse, weil man so nur noch über die Form des Protests spreche und nicht mehr über den Klimaschutz. Sie bezog sich dabei auch auf den Fall, bei dem Rettungskräfte wegen der Blockaden im Stau standen und nur verspätet zu einem Unfall mit einer lebensgefährlich verletzten Frau kamen.

"Insofern müssen die, die das da machen, sich genau überlegen, was sie eigentlich machen. Das ist jetzt die Phase des Nachdenkens und nicht nur des Bedauerns. Wenn der Kern des Problems nicht mehr diskutiert wird, sondern nur noch die Frage "ist das ein legitimer Protest" - genauso bei dem Thema Bilder und Museen. Ich finde, es macht keinen Sinn. Es ist eine Sackgasse."

Gleichzeitig räumte sie ein, dass durchaus mehr für den Klimaschutz getan werden müsse.

"Offensichtlich erreichen wir die Ziele nicht und haben seit Jahren, Jahrzehnten nicht genug politische Maßnahmen ergriffen. Insofern ist es als allererstes notwendig, und wir müssen uns auch fragen, ohne nur über die zu diskutieren, warum eigentlich Gesellschaft insgesamt, gerade mit Blick auf junge Leute und deren Leben, nicht genug tut. Insofern sollten wir am Ende keine Ablenkungsdebatte führen, von uns selber weg."

Redaktion: rbb24 Inforadio

Das Interview können Sie hier hören:

https://ots.de/tvZGaj

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell