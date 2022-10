CDU-Politikerin Klöckner wirft Wirtschaftsminister Habeck Zögerlichkeit vor

Berlin (ots) - Angesichts der großen Herausforderungen unserer Zeit, mahnte die Generationenforscherin Steffi Burkhart ein Miteinander der Generationen an. Sie forderte am Dienstagabend in der rbb-Sendung "WIEPRECHT" mehr Mitspracherecht für die Jugend. Das könne zum Beispiel über eine Jugendquote erreicht werden, um "junge Menschen in die Entscheiderebene zu bringen." Burkhart kritisierte, dass junge Menschen häufig ...

mehr