rbb-exklusiv: CDU-Chef Merz fordert Konzept für Entlastungen

Berlin (ots)

CDU-Chef Friedrich Merz hat mit Blick auf stark steigende Preise die Entlastungspakete der Ampel-Koalition als unzureichend kritisiert.

Der Unions-Fraktionsvorsitzende sagte am Donnerstag im rbb24 Inforadio:

"Wichtig ist, dass die Bundesregierung ein Konzept für die Entlastung vorlegt, auf das sich die Menschen in Deutschland auch wirklich verlassen können, und nicht jede Woche neue Vorschläge gemacht werden, und vor allem ständig Streit in der Koalition herrscht, wie man das nun machen soll."

Merz verwies auf Vorschläge der Union zu Steuersenkungen, die bei allen ankämen:

"Wenigstens die Steuererhöhungen, die zum Beispiel über die Mehrwertsteuer an den Bund und an die Länder fließen, sollte man den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland zurückgeben, damit sie nicht noch zusätzlich belastet werden, zum Beispiel durch die Mehrwertsteuer, die ja obendrauf kommt auf alle Preise."

