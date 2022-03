rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

60 Jahre Deutsches Fernsehballett: rbb zeigt den Film "Tanz und Träume - Das Deutsche Fernsehballett" am 1. April 2022

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Das Deutsche Fernsehballett, am 1. April 1962 in Berlin-Adlershof gegründet, ist eine ganz besondere Show-Company. Auf den Tag genau zum 60. Geburtstag des Ensembles zeigt das rbb Fernsehen am Freitag, 1. April 2022, um 20.15 Uhr den Film "Tanz und Träume - Das Deutsche Fernsehballett".

Fast 60 Jahre lang tanzten sich die Mitglieder des Ensembles durchs Fernsehen und verzauberten das Publikum mit Glanz und Glamour. 2020 endete die Fernseh-Ära. Das rbb Fernsehen erinnert an bezaubernde Tänze und legendäre Auftritte. Prominente wie Dagmar Frederic, Wolfgang Lippert, Florian Silbereisen, Johannes B. Kerner und David Garrett erzählen ihre ganz persönlichen Ballettgeschichten. Die Ensemblemitglieder Maik Damboldt, Ophelia Vilarova, André Höhl, Carsten Rietschel und allen voran Emöke Pöstenyi blicken auf faszinierende Choreografien und künstlerische Höhepunkte zurück.

Große Shows, legendäre Auftritte

Mit maßgeschneiderten Kostümen, anspruchsvollen Choreografien und vollendeter Perfektion schrieb das Deutsche Fernsehballett seit 1962 Bildschirm-Geschichte. In allen großen Fernsehshows war das Ensemble dabei: im "Kessel Buntes", in der "Showkolade" oder in den "Schlagern großer und kleiner Städte". Zwei Solistinnen des Ensembles wurden zu Stars in der DDR: Emöke Pöstenyi und Susan Baker. Über Jahrzehnte prägten sie das Ensemble. Auch nach 1989 ging es weiter - in den großen Shows von Carmen Nebel bis Dieter Thomas Heck. Die Tänzerinnen und Tänzer begeisterten mit Können und Qualität. "Wir sind nicht nur die Sahnehaube auf der Torte, sondern noch die Kirsche obendrauf", sagen die Ensemble-Mitglieder mit Stolz.

Film von Carola Ulrich, Sendetermin: 1. April 2022 um 20.15 Uhr im rbb Fernsehen - und für den Zeitraum von sieben Tagen nach der Erstausstrahlung in der ARD Mediathek.

Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuell