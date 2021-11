rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

ARD-Mittagsmagazin: Buschmann, FDP: Maßnahmen der Länder machen Menschen Angst und schaffen Schein-Sicherheit

Berlin (ots)

Der erste parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, hat sich zu den sogenannten Lockdown-Light Maßnahmen für Ungeimpfte kritisch geäußert. "In Baden-Württemberg und Sachsen, wenn dort 2G-Regelung gemacht wird, glaube ich, dass es vielen Menschen eine Schein-Sicherheit vermittelt" sagte Buschmann am Mittwoch im ARD-Mittagsmagazin.

Außerdem betonte Buschmann im Interview: "Wir sollten nicht über Lockdowns reden. Das macht sehr vielen Menschen Angst."

Vor dem Hintergrund steigender Inzidenzen und dem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim im brandenburgischen Schorfheide am Werbellinsee mit mindestens 11 Toten, spricht er sich für eine Booster-Impfung bei vulnerablen Gruppen und ein engmaschigeres Testprinzip in Alten- und Seniorenheimen aus: "Um dort wo die Menschen am gefährdetsten sind, auch ein möglichst hohes Schutzniveau zu bieten."

