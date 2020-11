Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Roth warnt vor Blockade des EU-Haushalts

BerlinBerlin (ots)

Der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), hat vor einer Blockade des EU-Haushalts gewarnt.

Roth sagte am Freitag im Inforadio vom rbb, er könne nicht verstehen, dass Ungarn und Polen damit drohten, weil sie Bedenken gegen den Rechtsstaatsmechanismus haben. Roth erklärte: "Spätestens seit dem europäischen Gipfeltreffen im Juli ist klar, dass es einen solchen Rechtsstaatsmechanismus gibt. Darüber haben wir jetzt wochenlang verhandelt, vor allem mit dem europäischen Parlament. Allen war klar: Es gibt einen Kompromiss. Der liegt jetzt auf dem Tisch."

Roth betonte, an den Haushalt sei auch das Versprechen geknüpft, allen Mitgliedsstaaten durch die Corona-Pandemie zu helfen. Eine Blockade gehe einher "mit dramatischen Folgen für die Glaubwürdigkeit und Handlungsfähigkeit der Europäischen Union, in schwierigsten Zeiten. Wir müssen uns jetzt zusammenraufen", so der SPD-Politiker.

Pressekontakt:

Rundfunk Berlin-Brandenburg

Inforadio

Chef/Chefin vom Dienst

Tel.: 030 - 97993 - 37400

Mail: info@inforadio.de

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell