Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)

Oliver Polak mit neuen Folgen von "Besser als Krieg": der Video-Podcast auf radioeins und im rbb Fernsehen

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Drei Mikrofone, zwei Gäste, ein Moderator: die Kraft von Talk in einer Stunde. Am 2. November 2020 startet die zweite Staffel von "Besser als Krieg - Oliver Polak und Gäste" auf radioeins, am 3. November im rbb Fernsehen. In vier neuen Folgen des Video-Podcasts bespricht Oliver Polak mit seinen Gästen persönliche, intime, kontroverse und philosophische Themen. Zu Gast sind die Musikerinnen Joy Denalane und Nadja Benaissa, die Influencerin Yma Louisa Nowak, die Verlegerin Elisabeth Ruge, die Start-Up-Unternehmerin Aya Jaff, die Autorin Fatma Aydemir sowie die Kolumnistinnen Hengameh Yaghoobifarah und Lin Hierse.

Oliver Polak, ausgezeichnet mit dem Grimmepreis und dem Deutschen Fernsehpreis, ist Standup-Comedian, Bestseller-Autor und TV-Host. Sein Video-Podcast "Besser als Krieg" ist eine Show mit Erkenntnisgewinn und Herzensbildung. Im Mittelpunkt stehen die Gäste, ihre Biografie und ihre Sicht auf die Dinge. Was sie lieben, wofür ihr Herz schlägt, was sie verachten. Ein Talk, der - statt zu polarisieren - zum Zuhören, zum Miteinander und zum Austausch anregt.

Aus dem Medienecho zur erfolgreichen ersten Staffel

"Ein Talk, der so wohltuend anders ist, dass man über sein Anderssein erst gar nicht redet (...) Wenn dereinst die unsägliche Differenz zwischen den Geschlechtern oder 'Biodeutschen' und 'Passdeutschen' hinfällig sein wird, werden wir uns an diese Sendung als Vorbotin einer besseren Welt erinnern." (Der Spiegel)

"Gelungene Anti-Talkshow: Im Videopodcast 'Besser als Krieg' von Comedian Oliver Polak erfährt man wirklich etwas von den Talk-Gästen." (Süddeutsche Zeitung)

"Ein Wechsel zwischen lustigen und schmerzhaften Themen, kein inszenierter Streit. 'Besser als Krieg' verweigert sich dem dümpelnden deutschen Talkshowtheater." (taz)

Die Folgen der neuen Staffel in der Übersicht

Folge 1 mit Joy Denalane und Hengameh Yaghoobifarah Im Radio: am Montag, 2. November 2020, um 20.00 Uhr Online auf radioeins.de und auf allen Videocast-Portalen ab Montag, 2. November, 20.00 Uhr Im rbb Fernsehen: Dienstag, 3. November, um 00.00 Uhr

Folge 2 mit Elisabeth Ruge und Lin Hierse Online auf radioeins.de und auf allen Videocast-Portalen ab Montag, 9. November 2020, um 20.00 Uhr Im rbb Fernsehen: Dienstag, 10. November, um 00.00 Uhr

Folge 3 mit Fatma Aydemir und Aya Jaff

Online auf radioeins.de und auf allen Videocast-Portalen ab Montag, 16. November 2020, um 20.00 Uhr Im rbb Fernsehen: Dienstag, 17. November, um 00.45 Uhr

Folge 4 mit Nadja Benaissa und Yma Louisa Nowak Online auf radioeins.de und auf allen Videocast-Portalen ab Montag, 23. November 2020, um 20.00 Uhr Im rbb Fernsehen: Dienstag, 24. November, um 00.30 Uhr

Pressekontakt:

rbb Presse & Information

Presseanfragen:

Elisabeth Schwiontek

rbb-presseteam@rbb-online.de



Publikumsanfragen:

service-redaktion@rbb-online.de

Tel. 030 / 97 99 3 - 21 71

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell