Berliner "Abendschau" beste Sendung im deutschsprachigen Regionalfernsehen - Bremer Fernsehpreis 2019 für rbb-Programm

Die Berliner "Abendschau" vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) ist die beste Sendung im deutschsprachigen Regionalfernsehen. Sie gewann am Freitag (8.11.) für die Ausgabe vom 13. September 2019 die entsprechende Auszeichnung beim Bremer Fernsehpreis.

rbb-Chefredakteur Christoph Singelnstein: "Am Vorabend schlägt im deutschen Fernsehen die Stunde der regionalen Informationsprogramme. Die Redaktion der "Abendschau" hat in den vergangenen Monaten konsequent an der Modernisierung und Profilierung des Formats gearbeitet, die Auszeichnung als beste Sendung belegt den Erfolg dieser Arbeit. Wir gratulieren dem ganzen Team!"

Der Bremer Fernsehpreis kürt das Beste im Regionalfernsehen deutschsprachiger Fernsehprogramme und wird von Radio Bremen im Auftrag der ARD verliehen. Den Preis gibt es mit Unterbrechungen seit 1974.

Zur Jury gehörten neben dem Journalisten und Fernsehmacher Frank Plasberg (Hart aber fair) Birgitta Weber (SWR), Hans Helmich (DW), Gesa Eberl (NTV), Andreas Jölli (ORF) und Clare Devlin (WDR). Die Verleihung des Bremer Fernsehpreises fand im Eventstudio von Radio Bremen statt.

